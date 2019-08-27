На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно едет к Путину

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед началом встречи с ведущими представителями деловых кругов двух стран. 8 апреля 2019

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прибывает в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Одной из главных целей его визита называют попытку достичь компромисса по Идлибу. Анкара не заинтересована в прямом столкновении с сирийскими правительственными войсками и поддерживающей их Россией. Однако этим переговоры не ограничатся.

Срочный визит

Путин и Эрдоган побеседуют во вторник после посещения авиасалона МАКС-2019 в Жуковском. "Завтра у президента напряженный день. Они в Жуковском посмотрят экспозицию форума и, конечно же, проведут двусторонние переговоры", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Уже вечером Путин будет в Казани на закрытии чемпионата WorldSkills.

На МАКСе, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, традиционно представят новинки отрасли, но президента Турции куда больше интересует ситуация в сирийском Идлибе. Ради обсуждения этой темы не по телефону, а лично Эрдоган и летит в Россию.

"В Идлибе продолжаются нарушения перемирия со стороны сирийского режима. Два дня назад этот вопрос мы обсудили с президентом Путиным по телефону. Завтра еду в Россию с делегацией. И там еще раз мы обговорим с Путиным эту проблему. Надеюсь, она будет решена", — говорил Эрдоган накануне вылета.

Генштаб Вооруженных сил Сирии объявил в пятницу, 23 августа, об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.

© Sputnik Перейти в фотобанк Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб © Sputnik Перейти в фотобанк Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб

Телефонный разговор с Путиным, о котором говорил Эрдоган, состоялся тогда же — 23 августа по инициативе Анкары. В Кремле отметили, что лидеры договорились активизировать совместные усилия в Идлибе, чтобы устранить исходящую из этого района террористическую угрозу и обеспечить выполнение Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года.

Эрдоган, в свою очередь, обратил внимание, что действия армии президента Сирии Башара Асада "открыли дорогу" к гуманитарной катастрофе в стране.

Идлибский котел

Провинция Идлиб и прилегающая к ней часть провинции Хама остаются единственным местом в Сирии, где продолжает действовать вооруженная оппозиция. Почти год назад Москва и Анкара смогли договориться о перемирии в этой зоне, там появились турецкие и российские наблюдательные посты. Перемирие, впрочем, не соблюдалось. Очередная попытка установить его была предпринята в начале августа.

После переговоров, которые прошли в Нур-Султане с 1 по 2 августа, в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Однако боевики коалиции "Хайат Тахрир аш-Шам"* это проигнорировали. Уже 4 августа российские военные зафиксировали 20 случаев обстрела населенных пунктов в идлибской зоне деэскалации. В ответ 5 августа командование сирийских Вооруженных сил возобновило операцию против террористов. Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков. Через два дня террористы контратаковали позиции правительственных войск. Погибли десять сирийских военных, более 20 человек получили ранения.

В конце концов сирийской армии удалось завершить окружение Хан-Шейхуна. Но 19 августа колонна турецкой бронетехники пересекла сирийскую границу и выдвинулась в сторону осажденного города — вероятно, для помощи подконтрольным Анкаре группировкам в провинции. Когда утром 23 августа сирийская армия вошла внутрь окруженного города, она встретила там только турецких военных, боевики ночью вышли из окружения.

© Sputnik / Мохамад Маруф Перейти в фотобанк Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб © Sputnik / Мохамад Маруф Перейти в фотобанк Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб

После обстрела турецкого конвоя сирийскими ВВС глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "сделает все, чтобы обеспечить безопасность своих солдат", и что режим Башара Асада "играет с огнем".

"У Турции свои интересы в сирийском конфликте, в частности в зоне Идлиба, — объяснил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. — А именно: сохранение вооруженных исламистских группировок, которые Анкара считает умеренными и которые опираются на поддержку Турции".

Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операцию против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.

Прямое вооруженное столкновение между сирийскими и турецкими войсками, которое становится все более реальным, может поставить под удар и российско-турецкие отношения в целом.

"Турция — наш очень близкий партнер, союзник, — подчеркивал накануне визита Песков. — Нас в целом объединяют очень развитые многовекторные торгово-экономические отношения, которые отличаются даже близостью в таких чувствительных областях, как ВТС. Реализуются большие проекты, такие как "Турецкий поток", поставки С-400 продолжаются".

© Фото : Turkish Defence Ministry Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию © Фото : Turkish Defence Ministry Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию

Анкара тоже подчеркивает важность совместных проектов. "С Россией и по Сирии, и от энергетики до туризма мы находимся в близких отношениях. К концу года мы закончим строительство газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ пойдет в Европу. Вместе с Россией мы достигли значительного прогресса в Сирии, предотвратили большую трагедию в Идлибе", — говорил Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.

Проект "Турецкий поток", предполагающий строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, предназначен для поставок российского газа турецким потребителя и для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить газопровод планируется до конца 2019 года. И, по оценке Путина, реализация проекта началась во многом благодаря тому, что президент Турции проявил "лучшие качества мужского характера и политическую волю".

Еще одна тема, в которой Эрдоган проявил полную самостоятельность, — покупка новейших российских систем ПВО С-400. Она уже спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. Американцы угрожали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара отказалась идти на уступки.

Контракт на поставку четырех дивизионов системы С-400 "Триумф", предназначенных для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. Поставки начались в июле 2019-го.

© Фото : Turkish Defence Ministry Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию © Фото : Turkish Defence Ministry Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию

"Это, безусловно, проблема", — оценивал ситуацию американский лидер Дональд Трамп. При этом он возложил вину за происходящее на предыдущую администрацию Барака Обамы. Проблемной для него в этой связи была и ситуация внутри страны. Группа сенаторов призывала Трампа ввести санкции против Турции. "Устойчивое улучшение нашего сотрудничества будет невозможно до тех пор, пока президент Эрдоган остается зацикленным на углублении связей с Владимиром Путиным в ущерб экономическому процветанию Турции и безопасности союзников по НАТО", — отмечали сенаторы.

Но в самой Турции на ситуацию смотрели иначе. Там подчеркивали, что решение о приобретении С-400 не является политическим, а вызвано неотложными потребностями страны в сфере национальной обороны. Хотя и не отрицали, что Турция смогла продемонстрировать самостоятельность и тем самым показала, что намерена следовать политике многополярности в международных отношениях.