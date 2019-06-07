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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин оценил личные качества Эрдогана в ситуации с "Турецким потоком"

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Реализация проекта "Турецкий поток" началась во многом благодаря тому, что президент Турции Тайип Эрдоган проявил лучшие качества мужского характера и политическую волю, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы с Турцией договорились построить "Турецкий поток". Благодаря политической воле президента Эрдогана, благодаря тому, что он проявил лучшие качества мужского характера и суверенитета страны, мы закончим все в ближайшие несколько месяцев. Уже морская часть пройдена, все завершено. Сейчас на территории работа идет, скоро завершим. Теперь наши европейские партнеры будут получать наш газ по другому маршруту. Если, конечно, захотят",- сказал Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
"Но я думаю, что Южная Европа в этом заинтересована. Потому что трубный газ из России, я имею в виду расстояния и объемы поставок, всегда, по определению, будет дешевле, чем сжиженный газ из-за океана. Всегда", - отметил президент.
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Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссия
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