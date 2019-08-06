Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T13:33Z
https://ria.ru/20190806/1557214256.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155249/46/1552494612_0:0:2775:1562_1036x0_80_0_0_06b749de5d25ec1e324704649bcdd6fe.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Турция предотвратили большую трагедию в Идлибе, заявил Эрдоган

13:33, 6 августа 2019
3577
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 6 авг – РИА Новости. Турция и Россия, поддерживая тесные отношения во многих областях, достигли большого прогресса в сирийском урегулировании и предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"С Россией и по Сирии, и от энергетики до туризма мы находимся в близких отношениях. К концу года мы закончим строительство газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ пойдет в Европу. Вместе с РФ мы достигли значительного прогресса в Сирии, предотвратили большую трагедию в Идлибе", - сказал Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
4 августа, 17:30
Эрдоган объявил о планах начать новую операцию в Сирии
Он добавил, что процесс формирования конституционного комитета в Сирии близок к завершению.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
* Запрещенная в России террористическая организация.
3411024
Обсудить 0
Война в СирииСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган заявил о скором начале новой стадии борьбы с терроризмом в Сирии
РИА
Новости
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Лента
новостей
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
Лента новостейМолния