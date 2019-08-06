Россия и Турция предотвратили большую трагедию в Идлибе, заявил Эрдоган

"С Россией и по Сирии, и от энергетики до туризма мы находимся в близких отношениях. К концу года мы закончим строительство газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ пойдет в Европу. Вместе с РФ мы достигли значительного прогресса в Сирии, предотвратили большую трагедию в Идлибе", - сказал Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.