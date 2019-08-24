Более ста тысяч человек посетили концерт в Москве ко Дню российского флага

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» зарегистрирован в Книге рекордов России. На проспекте Сахарова развернули гигантское полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. С высоты из них вырисовывается слово «Россия». pic.twitter.com/kLCbOWd7MN— Москва 24 (@infomoscow24) 24 августа 2019 г.
На проспекте Академика Сахарова провели флешмоб, в ходе которого развернули триколор площадью более 2,5 тыс. кв. м https://t.co/q0nUhrv6lw pic.twitter.com/HvvEpHaEA7— RT на русском (@RT_russian) 24 августа 2019 г.
Праздничный концерт
В России День флага традиционно отмечают 22 августа — именно в этот день в 1991 году национальным флагом России стал бело-сине-красный триколор.
В России День флага традиционно отмечают 22 августа — именно в этот день в 1991 году национальным флагом России стал бело-сине-красный триколор.
В Москве празднование Дня российского флага проходит на проспекте Сахарова.
В Москве празднование Дня российского флага проходит на проспекте Сахарова.
В праздничной акции на проспекте Сахарова приняли участие более ста тысяч человек.
В праздничной акции на проспекте Сахарова приняли участие более ста тысяч человек.
Этот год стал также и юбилейным: первый раз российский триколор подняли на военном корабле "Орел" 350 лет назад.
Этот год стал также и юбилейным: первый раз российский триколор подняли на военном корабле "Орел" 350 лет назад.
Мероприятия в честь Дня российского флага в Москве также прошли на Поклонной горе и в ряде столичных парков.
Мероприятия в честь Дня российского флага в Москве также прошли на Поклонной горе и в ряде столичных парков.
Гостями праздничного концерта-митинга стали известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели.
Гостями праздничного концерта-митинга стали известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели.
Перед зрителями выступили оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.
Перед зрителями выступили оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.
Российский флаг стал поистине народным символом — символом объединения, гордости и патриотизма.
Российский флаг стал поистине народным символом — символом объединения, гордости и патриотизма.
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова.
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова.
Также на проспекте Сахарова прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен", во время которого участники развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций.
Также на проспекте Сахарова прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен", во время которого участники развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций.
Участники праздничного шествия развернули огромный триколор на проспекте Сахарова.
Участники праздничного шествия развернули огромный триколор на проспекте Сахарова.
Праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней - с 22 по 25 августа.
Праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней - с 22 по 25 августа.
В Москве в честь Дня российского флага разместили более 250 тематических плакатов.
В Москве в честь Дня российского флага разместили более 250 тематических плакатов.
Также символикой триколора украсили "дома-книжки" на Новом Арбате и пять мостов в центре столицы.
Также символикой триколора украсили "дома-книжки" на Новом Арбате и пять мостов в центре столицы.
Российский флаг является одним из самых узнаваемых символов в мире, его с гордостью защищают спортсмены, ученые и военные, а многие граждане страны носят триколор на своей одежде или же вывешивают флаг у себя дома.
Российский флаг является одним из самых узнаваемых символов в мире, его с гордостью защищают спортсмены, ученые и военные, а многие граждане страны носят триколор на своей одежде или же вывешивают флаг у себя дома.
В России День флага традиционно отмечают 22 августа — именно в этот день в 1991 году национальным флагом России стал бело-сине-красный триколор.
В Москве празднование Дня российского флага проходит на проспекте Сахарова.
В праздничной акции на проспекте Сахарова приняли участие более ста тысяч человек.
Этот год стал также и юбилейным: первый раз российский триколор подняли на военном корабле "Орел" 350 лет назад.
Мероприятия в честь Дня российского флага в Москве также прошли на Поклонной горе и в ряде столичных парков.
Гостями праздничного концерта-митинга стали известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели.
Перед зрителями выступили оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.
Российский флаг стал поистине народным символом — символом объединения, гордости и патриотизма.
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова.
Также на проспекте Сахарова прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен", во время которого участники развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций.
Участники праздничного шествия развернули огромный триколор на проспекте Сахарова.
Праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней - с 22 по 25 августа.
В Москве в честь Дня российского флага разместили более 250 тематических плакатов.
Также символикой триколора украсили "дома-книжки" на Новом Арбате и пять мостов в центре столицы.
Российский флаг является одним из самых узнаваемых символов в мире, его с гордостью защищают спортсмены, ученые и военные, а многие граждане страны носят триколор на своей одежде или же вывешивают флаг у себя дома.
Флешмоб "Флаг-рекордсмен" вошел в Книгу рекордов России https://t.co/AkxlmFtNqR pic.twitter.com/mIOKHxA2FU— РИА Новости (@rianru) 24 августа 2019 г.