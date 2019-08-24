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РИА Новости

Более ста тысяч человек посетили концерт в Москве ко Дню российского флага

19:00 24.08.2019 (обновлено: 23:14 24.08.2019)
2862
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Более ста тысяч человек посетили митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Праздничное мероприятие началось с флешмоба "Флаг-рекордсмен": студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернули полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. На нем также присутствовало слово "Россия", сложенное из цветов триколора.
После этого развернули флаг из бело-сине-красных полотен. Во флешмобе приняли участие тысячи человек. Соединенные флаги, которые заняли почти половину проспекта Сахарова, символизировали дружбу и единство.

Праздничный концерт

Также в честь Дня российского флага прошел праздничный концерт сразу на двух сценах.
На первой, где ведущими были Марина Ким и Валдис Пельш, выступали звезды российской эстрады. Поздравили гостей со сцены и выступили Филипп Киркоров, Натан, Кристина Орбакайте, пианист Иван Бессонов, "Сурганова и оркестр", "Голубые береты", Владимир Кузьмин, группа "Земляне", певица Валерия.
Празднование Дня российского флага в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В России День флага традиционно отмечают 22 августа — именно в этот день в 1991 году национальным флагом России стал бело-сине-красный триколор.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
1 из 16

В России День флага традиционно отмечают 22 августа — именно в этот день в 1991 году национальным флагом России стал бело-сине-красный триколор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В Москве празднование Дня российского флага проходит на проспекте Сахарова.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
2 из 16

В Москве празднование Дня российского флага проходит на проспекте Сахарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Евгений Биятов

Москвичей ждал праздничный концерт "Герои рядом с нами".

Певец Филипп Киркоров выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
3 из 16

Москвичей ждал праздничный концерт "Герои рядом с нами".

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В праздничной акции на проспекте Сахарова приняли участие более ста тысяч человек.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
4 из 16

В праздничной акции на проспекте Сахарова приняли участие более ста тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Этот год стал также и юбилейным: первый раз российский триколор подняли на военном корабле "Орел" 350 лет назад.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
5 из 16

Этот год стал также и юбилейным: первый раз российский триколор подняли на военном корабле "Орел" 350 лет назад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Евгений Биятов

Мероприятия в честь Дня российского флага в Москве также прошли на Поклонной горе и в ряде столичных парков.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
6 из 16

Мероприятия в честь Дня российского флага в Москве также прошли на Поклонной горе и в ряде столичных парков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Гостями праздничного концерта-митинга стали известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
7 из 16

Гостями праздничного концерта-митинга стали известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Евгений Биятов

Перед зрителями выступили оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.

Певец Натан Миров (Natan) выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
8 из 16

Перед зрителями выступили оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российский флаг стал поистине народным символом — символом объединения, гордости и патриотизма.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
9 из 16

Российский флаг стал поистине народным символом — символом объединения, гордости и патриотизма.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
10 из 16

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Также на проспекте Сахарова прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен", во время которого участники развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов и общественных организаций
11 из 16

Также на проспекте Сахарова прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен", во время которого участники развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Участники праздничного шествия развернули огромный триколор на проспекте Сахарова.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
12 из 16

Участники праздничного шествия развернули огромный триколор на проспекте Сахарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Евгений Биятов

Праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней - с 22 по 25 августа.

Певица Клава Кока выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
13 из 16

Праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней - с 22 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В Москве в честь Дня российского флага разместили более 250 тематических плакатов.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
14 из 16

В Москве в честь Дня российского флага разместили более 250 тематических плакатов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Также символикой триколора украсили "дома-книжки" на Новом Арбате и пять мостов в центре столицы.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
15 из 16

Также символикой триколора украсили "дома-книжки" на Новом Арбате и пять мостов в центре столицы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российский флаг является одним из самых узнаваемых символов в мире, его с гордостью защищают спортсмены, ученые и военные, а многие граждане страны носят триколор на своей одежде или же вывешивают флаг у себя дома.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
16 из 16

Российский флаг является одним из самых узнаваемых символов в мире, его с гордостью защищают спортсмены, ученые и военные, а многие граждане страны носят триколор на своей одежде или же вывешивают флаг у себя дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 16

В России День флага традиционно отмечают 22 августа — именно в этот день в 1991 году национальным флагом России стал бело-сине-красный триколор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
2 из 16

В Москве празднование Дня российского флага проходит на проспекте Сахарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 16

Москвичей ждал праздничный концерт "Герои рядом с нами".

© РИА Новости / Евгений Биятов
4 из 16

В праздничной акции на проспекте Сахарова приняли участие более ста тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
5 из 16

Этот год стал также и юбилейным: первый раз российский триколор подняли на военном корабле "Орел" 350 лет назад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
6 из 16

Мероприятия в честь Дня российского флага в Москве также прошли на Поклонной горе и в ряде столичных парков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
7 из 16

Гостями праздничного концерта-митинга стали известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
8 из 16

Перед зрителями выступили оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.

© РИА Новости / Евгений Биятов
9 из 16

Российский флаг стал поистине народным символом — символом объединения, гордости и патриотизма.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
10 из 16

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
11 из 16

Также на проспекте Сахарова прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен", во время которого участники развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 16

Участники праздничного шествия развернули огромный триколор на проспекте Сахарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
13 из 16

Праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней - с 22 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
14 из 16

В Москве в честь Дня российского флага разместили более 250 тематических плакатов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
15 из 16

Также символикой триколора украсили "дома-книжки" на Новом Арбате и пять мостов в центре столицы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
16 из 16

Российский флаг является одним из самых узнаваемых символов в мире, его с гордостью защищают спортсмены, ученые и военные, а многие граждане страны носят триколор на своей одежде или же вывешивают флаг у себя дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Народный артист СССР Василий Лановой поздравил всех с праздником и спел песню из фильма "Офицеры".
"Дорогие друзья, это очень важный для России праздник, русичи всегда отличались верностью своей стране, гордились ею. <…> Тем более мне, мальчишке десятилетнему, во время войны я был на Украине в оккупации у немцев, и когда в апреле 44-го года под Одессой врезали немцам по зубам, они через нас отступали, а их сопровождали десятки партизанских отрядов и все они несли свои знамена, и мы их как что-то божественное воспринимали, и это осталось у меня на всю жизнь! С праздником вас всех!" — сказал Лановой.
© РИА Новости / Евгений БиятовАктер Василий Лановой выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России
Актер Василий Лановой выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Актер Василий Лановой выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России
На второй сцене, где ведущим был комментатор Дмитрий Губерниев, участников мероприятия поздравляли известные спортсмены, герои России и Советского Союза, ученые и общественные деятели.
Так, хоккеист сборной России Александр Овечкин поздравил россиян с праздником и сказал, что считает, что российский флаг должен чаще подниматься в небо на спортивных аренах.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России
Участники митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участники митинга-концерта на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России
"Привет, Москва! Хочу поздравить вас с праздником! Хочу поздравить наш флаг, пожелать ему как можно чаще подниматься в небо на спортивных аренах, чтобы играл гимн России. У меня с флагом связано очень много воспоминаний", — сказал Овечкин.
Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, член Совета Федерации Франц Клинцевич призвал вспомнить тех, кто сейчас служит под российским флагом.
"Хочется вспомнить наших летчиков в Сирии и десантников, которые с русским триколором защищают нас от международного терроризма. Сегодня в этот момент 68 школьников на Северном полюсе с триколором отмечают этот праздник", — сказал Клинцевич.
Помимо поздравлений, известные гости концерта со сцены представляли современных "героев нашего времени": людей из разных городов России, разных возрастов и представителей разных профессий, которые совершают или совершали какие-то достойные уважения поступки, это врачи, пожарные, люди, которым удалось, несмотря на травмы, многого достичь. После представления о каждом из героев показывали видео.
Так, актер и режиссер Владимир Машков напомнил всем участникам митинга-концерта о подвиге пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые героически посадили пассажирский самолет в поле в Подмосковье.
"Дорогие друзья, я хочу вспомнить об одной чрезвычайной ситуации, которая произошла девять дней назад. Пассажирский самолет совершал плановый рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Вскоре после взлета самолет столкнулся со стаей птиц, отказали оба двигателя, но экипаж благополучно посадил самолет на кукурузном поле, все 233 человека, находившихся на борту, выжили. Автор этого спасения блистательный экипаж и командир его Дамир Юсупов", — сказал Машков.
© РИА Новости / Евгений БиятовКомандир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России
В завершение митинга-концерта после выступления Григория Лепса на сцену вышли те самые герои, которых упоминали на протяжении всего концерта, в том числе пилот Дамир Юсупов. Публика встретила его аплодисментами и выкриками "Молодец!"
"Хотелось бы от всего нашего экипажа поздравить вас всех с Днем государственного флага, пожелать вам всем мира, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким. Также хотелось бы выразить благодарность вам за поддержку и теплые слова в наш адрес. То, что мы сделали, мы сделали все вместе", — сказал Юсупов.
Он отметил, что их экипаж — это семья, что в любом деле самое главное — не прекращать борьбу и идти вперед к намеченной цели.
Митинг завершился гимном России в исполнении Лепса. Далее концертная часть продолжилась, для зрителей выступили современные популярные исполнители, в том числе Тимати.
© РИА Новости / Евгений БиятовПевец Григорий Лепс выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России
Певец Григорий Лепс выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Певец Григорий Лепс выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России
Как рассказали в мэрии, всего около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в столице в субботу.
День флага России отмечается 22 августа по всей стране с 1994 года. Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней с 22 по 25 августа.
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Обсудить 24
Спортсмены и команды
Александр Овечкин
Филипп КиркоровФранц КлинцевичМоскваРоссияПразднование Дня государственного флага России в 2011 годуОбщество
Популярные комментарии
Сто тысяч адекватных людей на празднике, и пару тысяч якобы несогласных. Почувствуйте разницу! :)
24 августа, 20:32
БНБрутал Натурал
94200222
Хороша свобода... Когда некоторые живут по своим правилам.
24 августа, 20:08
БНБрутал Натурал
6220002
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