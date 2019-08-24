Более ста тысяч человек посетили концерт в Москве ко Дню российского флага

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Более ста тысяч человек посетили митинг-концерт на проспекте Сахарова в Москве, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Праздничное мероприятие началось с флешмоба "Флаг-рекордсмен" : студенты, волонтеры и представители молодежных объединений развернули полотно, составленное из двух тысяч флагов российских регионов и общественных организаций. На нем также присутствовало слово "Россия", сложенное из цветов триколора.

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» зарегистрирован в Книге рекордов России. На проспекте Сахарова развернули гигантское полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. С высоты из них вырисовывается слово «Россия». pic.twitter.com/kLCbOWd7MN — Москва 24 (@infomoscow24) 24 августа 2019 г.

После этого развернули флаг из бело-сине-красных полотен. Во флешмобе приняли участие тысячи человек. Соединенные флаги, которые заняли почти половину проспекта Сахарова, символизировали дружбу и единство.

На проспекте Академика Сахарова провели флешмоб, в ходе которого развернули триколор площадью более 2,5 тыс. кв. м https://t.co/q0nUhrv6lw pic.twitter.com/HvvEpHaEA7 — RT на русском (@RT_russian) 24 августа 2019 г.

Праздничный концерт

Также в честь Дня российского флага прошел праздничный концерт сразу на двух сценах.

На первой, где ведущими были Марина Ким и Валдис Пельш, выступали звезды российской эстрады. Поздравили гостей со сцены и выступили Филипп Киркоров, Натан, Кристина Орбакайте, пианист Иван Бессонов, "Сурганова и оркестр", "Голубые береты", Владимир Кузьмин, группа "Земляне", певица Валерия.

Народный артист СССР Василий Лановой поздравил всех с праздником и спел песню из фильма "Офицеры".

"Дорогие друзья, это очень важный для России праздник, русичи всегда отличались верностью своей стране, гордились ею. <…> Тем более мне, мальчишке десятилетнему, во время войны я был на Украине в оккупации у немцев, и когда в апреле 44-го года под Одессой врезали немцам по зубам, они через нас отступали, а их сопровождали десятки партизанских отрядов и все они несли свои знамена, и мы их как что-то божественное воспринимали, и это осталось у меня на всю жизнь! С праздником вас всех!" — сказал Лановой.

© РИА Новости / Евгений Биятов Актер Василий Лановой выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России © РИА Новости / Евгений Биятов Актер Василий Лановой выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России

На второй сцене, где ведущим был комментатор Дмитрий Губерниев, участников мероприятия поздравляли известные спортсмены, герои России и Советского Союза, ученые и общественные деятели.

Так, хоккеист сборной России Александр Овечкин поздравил россиян с праздником и сказал, что считает, что российский флаг должен чаще подниматься в небо на спортивных аренах.

"Привет, Москва! Хочу поздравить вас с праздником! Хочу поздравить наш флаг, пожелать ему как можно чаще подниматься в небо на спортивных аренах, чтобы играл гимн России. У меня с флагом связано очень много воспоминаний", — сказал Овечкин.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана, член Совета Федерации Франц Клинцевич призвал вспомнить тех, кто сейчас служит под российским флагом.

"Хочется вспомнить наших летчиков в Сирии и десантников, которые с русским триколором защищают нас от международного терроризма. Сегодня в этот момент 68 школьников на Северном полюсе с триколором отмечают этот праздник", — сказал Клинцевич.

Помимо поздравлений, известные гости концерта со сцены представляли современных "героев нашего времени": людей из разных городов России, разных возрастов и представителей разных профессий, которые совершают или совершали какие-то достойные уважения поступки, это врачи, пожарные, люди, которым удалось, несмотря на травмы, многого достичь. После представления о каждом из героев показывали видео.

Так, актер и режиссер Владимир Машков напомнил всем участникам митинга-концерта о подвиге пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые героически посадили пассажирский самолет в поле в Подмосковье.

"Дорогие друзья, я хочу вспомнить об одной чрезвычайной ситуации, которая произошла девять дней назад. Пассажирский самолет совершал плановый рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. Вскоре после взлета самолет столкнулся со стаей птиц, отказали оба двигателя, но экипаж благополучно посадил самолет на кукурузном поле, все 233 человека, находившихся на борту, выжили. Автор этого спасения блистательный экипаж и командир его Дамир Юсупов", — сказал Машков.

© РИА Новости / Евгений Биятов Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России © РИА Новости / Евгений Биятов Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России

В завершение митинга-концерта после выступления Григория Лепса на сцену вышли те самые герои, которых упоминали на протяжении всего концерта, в том числе пилот Дамир Юсупов. Публика встретила его аплодисментами и выкриками "Молодец!"

"Хотелось бы от всего нашего экипажа поздравить вас всех с Днем государственного флага, пожелать вам всем мира, благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким. Также хотелось бы выразить благодарность вам за поддержку и теплые слова в наш адрес. То, что мы сделали, мы сделали все вместе", — сказал Юсупов.

Он отметил, что их экипаж — это семья, что в любом деле самое главное — не прекращать борьбу и идти вперед к намеченной цели.

Митинг завершился гимном России в исполнении Лепса. Далее концертная часть продолжилась, для зрителей выступили современные популярные исполнители, в том числе Тимати.

© РИА Новости / Евгений Биятов Певец Григорий Лепс выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России © РИА Новости / Евгений Биятов Певец Григорий Лепс выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага России

Как рассказали в мэрии, всего около полумиллиона человек отпраздновали День российского флага в столице в субботу.