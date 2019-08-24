Флешмоб "Флаг-рекордсмен" вошел в Книгу рекордов России

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.
Акция прошла в субботу в Москве на проспекте Академика Сахарова.
"Общая суммарная площадь полотен, содержащих изображения флагов муниципалитетов Российской Федерации с результатом 2541 квадратный метр официально объявляется зарегистрированной", - рассказал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет.
Председатель "Молодой гвардии" "Единой России" Денис Давыдов добавил, что полотно - это символ единства граждан.
22 августа, 01:53РИА НовостиДень Государственного флага Российской Федерации
"На протяжении года, мы запустили эту инициативу с Московской областью 22 августа 2018 года. На протяжении года из регионов ребята передавали вот те полотна, которые они держат в руках. Эти полотна - символы муниципальных образований, городов, землячеств, вузов. Те символы, которые объединяют их, ассоциируются с их конкретной работой, проживанием, мы объединили в одно большое полотно, которое больше 2000 квадратных метров", - пояснил он.