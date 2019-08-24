Флешмоб "Флаг-рекордсмен" вошел в Книгу рекордов России

"На протяжении года, мы запустили эту инициативу с Московской областью 22 августа 2018 года. На протяжении года из регионов ребята передавали вот те полотна, которые они держат в руках. Эти полотна - символы муниципальных образований, городов, землячеств, вузов. Те символы, которые объединяют их, ассоциируются с их конкретной работой, проживанием, мы объединили в одно большое полотно, которое больше 2000 квадратных метров", - пояснил он.