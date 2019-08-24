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РИА Новости

Празднование Дня российского флага в Москве

17:29 24.08.2019
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В Москве 24 августа отмечают День российского флага. Концерт-митинг на проспекте Сахарова, праздничный флешмоб и шествие с триколором — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В России День флага традиционно отмечают 22 августа — именно в этот день в 1991 году национальным флагом России стал бело-сине-красный триколор.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
1 из 16

В России День флага традиционно отмечают 22 августа — именно в этот день в 1991 году национальным флагом России стал бело-сине-красный триколор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В Москве празднование Дня российского флага проходит на проспекте Сахарова.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
2 из 16

В Москве празднование Дня российского флага проходит на проспекте Сахарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Евгений Биятов

Москвичей ждал праздничный концерт "Герои рядом с нами".

Певец Филипп Киркоров выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
3 из 16

Москвичей ждал праздничный концерт "Герои рядом с нами".

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В праздничной акции на проспекте Сахарова приняли участие более ста тысяч человек.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
4 из 16

В праздничной акции на проспекте Сахарова приняли участие более ста тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Этот год стал также и юбилейным: первый раз российский триколор подняли на военном корабле "Орел" 350 лет назад.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
5 из 16

Этот год стал также и юбилейным: первый раз российский триколор подняли на военном корабле "Орел" 350 лет назад.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Евгений Биятов

Мероприятия в честь Дня российского флага в Москве также прошли на Поклонной горе и в ряде столичных парков.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
6 из 16

Мероприятия в честь Дня российского флага в Москве также прошли на Поклонной горе и в ряде столичных парков.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Гостями праздничного концерта-митинга стали известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
7 из 16

Гостями праздничного концерта-митинга стали известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые и общественные деятели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Евгений Биятов

Перед зрителями выступили оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.

Певец Натан Миров (Natan) выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
8 из 16

Перед зрителями выступили оркестры фестиваля "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока и другие.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российский флаг стал поистине народным символом — символом объединения, гордости и патриотизма.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
9 из 16

Российский флаг стал поистине народным символом — символом объединения, гордости и патриотизма.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
10 из 16

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Также на проспекте Сахарова прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен", во время которого участники развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России развернули на проспекте Сахарова в Москве полотно, состоящее из 2 тысяч флагов российских городов и общественных организаций
11 из 16

Также на проспекте Сахарова прошел флешмоб "Флаг-рекордсмен", во время которого участники развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Участники праздничного шествия развернули огромный триколор на проспекте Сахарова.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
12 из 16

Участники праздничного шествия развернули огромный триколор на проспекте Сахарова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Евгений Биятов

Праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней - с 22 по 25 августа.

Певица Клава Кока выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
13 из 16

Праздничные мероприятия будут проходить в столице несколько дней - с 22 по 25 августа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Евгений Биятов

В Москве в честь Дня российского флага разместили более 250 тематических плакатов.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
14 из 16

В Москве в честь Дня российского флага разместили более 250 тематических плакатов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Также символикой триколора украсили "дома-книжки" на Новом Арбате и пять мостов в центре столицы.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
15 из 16

Также символикой триколора украсили "дома-книжки" на Новом Арбате и пять мостов в центре столицы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российский флаг является одним из самых узнаваемых символов в мире, его с гордостью защищают спортсмены, ученые и военные, а многие граждане страны носят триколор на своей одежде или же вывешивают флаг у себя дома.

Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
16 из 16

Российский флаг является одним из самых узнаваемых символов в мире, его с гордостью защищают спортсмены, ученые и военные, а многие граждане страны носят триколор на своей одежде или же вывешивают флаг у себя дома.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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День Государственного флага РоссииФото
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Участники флешмоба в честь Дня государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве
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