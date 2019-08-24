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РИА Новости

Шойгу передал Молдавии боевые знамена времен Великой Отечественной войны

14:20 24.08.2019
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© Фото : страница в Facebook Игоря ДодонаПрезидент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
© Фото : страница в Facebook Игоря Додона
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков передал своему молдавскому коллеге Павлу Войку боевые знамена Красной Армии.
"Сегодня Россия делает жест доброй воли и передает Республике Молдова воинские реликвии нашей славной победы - боевые знамена 14 штурмовой инженерно-саперной Александрийской краснознаменной Ордена Суворова бригады и 507 армейского истребительно-противотанкового кишиневского краснознаменного Орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка. Личный состав этих частей покрыл себя неиссякаемой славой в борьбе с фашистами", - сказал Шойгу.
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По его словам, "необходимо пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей ратной истории".
"Сегодня мы вспоминаем одну из героических страниц Великой Отечественной войны, отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли. Плечом к плечу здесь сражались представители разных национальностей, их подвиг останется примером беззаветного мужества, преданности отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, послужит нравственным ориентиром для молодежи, которую нужно воспитывать на высоких идеалах патриотизма и гордости за победу", - добавил Шойгу. Он подчеркнул, что "необходимо сохранить преемственность поколений, пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни, фальсификации нашей общей ратной истории".
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Шойгу отметил, что в субботу в Москве по случаю 75-летия освобождения Молдавии будет проведен праздничный салют. "Вместе с вами, - сказал министр, - знаменательное событие отметят миллионы москвичей и граждан России. Это хороший знак того, что вековые традиции добрососедства и дружбы между нашими народами живы и успешно развиваются". Он поздравил участников торжеств со славной датой, пожелав ветеранам доброго здоровья и благополучия, а всему молдавскому народу мира и процветания".
Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 500 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.
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Игорь ДодонВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ШойгуМолдавияРоссияВ мире
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