Шойгу передал Молдавии боевые знамена времен Великой Отечественной войны

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков передал своему молдавскому коллеге Павлу Войку боевые знамена Красной Армии.

"Сегодня Россия делает жест доброй воли и передает Республике Молдова воинские реликвии нашей славной победы - боевые знамена 14 штурмовой инженерно-саперной Александрийской краснознаменной Ордена Суворова бригады и 507 армейского истребительно-противотанкового кишиневского краснознаменного Орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка. Личный состав этих частей покрыл себя неиссякаемой славой в борьбе с фашистами", - сказал Шойгу.

По его словам, "необходимо пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей ратной истории".

"Сегодня мы вспоминаем одну из героических страниц Великой Отечественной войны, отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли. Плечом к плечу здесь сражались представители разных национальностей, их подвиг останется примером беззаветного мужества, преданности отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, послужит нравственным ориентиром для молодежи, которую нужно воспитывать на высоких идеалах патриотизма и гордости за победу", - добавил Шойгу. Он подчеркнул, что "необходимо сохранить преемственность поколений, пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни, фальсификации нашей общей ратной истории".

Шойгу отметил, что в субботу в Москве по случаю 75-летия освобождения Молдавии будет проведен праздничный салют. "Вместе с вами, - сказал министр, - знаменательное событие отметят миллионы москвичей и граждан России. Это хороший знак того, что вековые традиции добрососедства и дружбы между нашими народами живы и успешно развиваются". Он поздравил участников торжеств со славной датой, пожелав ветеранам доброго здоровья и благополучия, а всему молдавскому народу мира и процветания".

Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.