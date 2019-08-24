Роструд обратил внимание на востребованность участников Worldskills

КАЗАНЬ, 24 авг - РИА Новости. Резюме участников движения Worldskills особо востребованы работодателями, сообщили в Роструде.

В ведомстве рассказали, что при размещении резюме на "Работе в России" соискатели могут получить официальное подтверждение об имеющихся у них компетенциях по стандартам Worldskills. Соответствующая отметка участника движения WorldSkills отображается в резюме.

"Благодаря этому работодатели, нуждающиеся в высококвалифицированных специалистах, смогут быстро отыскать подходящего им кандидата, обладающего компетенциями в соответствии с международными стандартами WorldSkills", – сообщил журналистам заместитель руководителя Роструда Денис Васильев в ходе 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. "Такие резюме чаще других просматриваются работодателями и получают отклики. Сегодня на "Работе в России" размещено примерно 2,8 тысячи резюме участников движения", - добавил Васильев.

Также на портале "Работа в России", как добавили в Роструде, можно ознакомиться со списком компетенций Союза "Ворлдскиллс Россия" и просмотреть вакансии в соответствии с компетенциями. "Так, например, на портале представлено 27,5 тысячи вакансий в поварском деле, 14,5 тысячи вакансий для плотников, около 10 тысяч рабочих мест для электромонтажников", - отметили в Роструде.

Сейчас в общероссийской базе вакансий доступно свыше 1,5 миллиона предложений по трудоустройству для граждан всех возрастов, в том числе старшего поколения. Также на портале размещена информация об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, об условиях жизни и работы на территории различных регионов, включая сведения об инфраструктуре.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 проходит 22-27 августа. Участниками чемпионата в Казани стали порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.