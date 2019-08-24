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РИА Новости

Сергей Шойгу прибыл с визитом в Кишинев

10:41 24.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.
"Программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном", - сказала она.
Также министр обороны РФ проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе, сообщила Марковская.
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Игорь ДодонСергей ШойгуМолдавияКишиневВ мире
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