Сергей Шойгу прибыл с визитом в Кишинев

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.
"Программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном", - сказала она.
Также министр обороны РФ проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе, сообщила Марковская.