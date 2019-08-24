Сергей Шойгу прибыл с визитом в Кишинев

КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу прибыл в Кишинев, где примет участие в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщила журналистам пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.