"Большая семерка" (G7)

Решение о проведении встреч руководителей промышленно развитых стран мира было принято в начале 1970-х годов в связи с финансовой нестабильностью и первым нефтяным кризисом, вызванным решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) наложить эмбарго на поставки нефти в западные страны, которые поддержали Израиль в Войне Судного дня (1973).

Истоки "Группы семи" были заложены встречей министров финансов Франции, Германии, США и Великобритании, которые, осознавая необходимость регулирования экономической и фискальной политики, собрались 25 марта 1973 года в библиотеке Белого дома, тем самым сформировав так называемую "библиотечную группу". В сентябре 1973 года к "четверке" присоединилась Япония. Министры финансов пяти стран периодически встречались до середины 1980-х годов

Первая встреча руководителей шести промышленно развитых стран – США, Японии, Франции, Великобритании, ФРГ и Италии – состоялась 15-17 ноября 1975 года в Рамбуйе (Франция) по инициативе президента Франции Валери Жискар д'Эстена.

В итоговой декларации встречи в Рамбуйе наряду с согласованными оценками основных мировых торговых, валютно-финансовых и экономических проблем говорилось о приоритетном значении обеспечения экономики западных стран "достаточными" энергоресурсами. Были согласованы главные направления выхода из энергетического кризиса: сокращение импорта энергоресурсов и их консервация; рациональное природопользование и развитие альтернативных источников энергии; обеспечение более сбалансированных условий на мировом энергетическом рынке путем сотрудничества со странами - производителями энергоресурсов. При этом отмечалось, что "рост мировой экономики непосредственно связан с увеличением доступности энергетических источников"

В 1976 году к шестерке присоединилась Канада. С 1977 года на встречах "Группы семи" присутствуют представители Европейского союза.

Изначально "Группа семи" имела дело исключительно с вопросами монетарной политики. На рубеже 1970-1980-х годов объединение стало заниматься более широким кругом вопросов.

Лидеры обсуждали политические и военные вопросы (терроризм, безопасность, ракетные установки в Европе, вооружение и ядерную энергетику, ситуацию в Афганистане, институциональное сотрудничество, будущее Центральной и Восточной Европы, реформирование ООН и МВФ), социальные (устойчивое развитие, защита прав человека, поддержка развивающихся стран в целях сокращения их долга), проблемы окружающей среды (изменение климата, выбросы парниковых газов) и экономические вопросы (международная торговля, кризис задолженности, экономическая помощь, координация макроэкономической политики).

Россия впервые присоединилась к "семерке" в 1991 году, когда на совещание "клуба семи" был приглашен президент СССР Михаил Горбачев. Непосредственно в работе саммита он не участвовал, однако встретился с лидерами "семерки" как в индивидуальном, так и в групповом порядке и детально обсудил планы советской экономической и политической реформы.

В 1992 году первый президент России Борис Ельцин принял участие во встрече "семерки" в Мюнхене. Ряд двусторонних и групповых встреч с лидерами "Большой семерки" формально остались за рамками саммита.

Впервые Россия приняла участие в политических дискуссиях как полноценный партнер на саммите 1994 года в Неаполе (Италия). В 1997 году на саммите в Денвере (США) Россия вступила в "Группу семи" с ограничениями по участию в обсуждении отдельных финансовых и других экономических вопросов.

В 1998 году в Бирмингеме (Великобритания) "Большая семерка" официально превратилась в "Большую восьмерку" с Россией в качестве полноценного члена.

Саммиты Группы проходят ежегодно поочередно в странах-партнерах, а страна, проводящая встречу на высшем уровне, выступает в течение календарного года в качестве председателя и определяет повестку встречи.

Несмотря на неофициальный статус решений, принимаемых на саммите, по итогам каждого мероприятия его участники выпускают совместное заявление

Под председательством России саммит "восьмерки" впервые прошел в 2006 году в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне. Тремя основными пунктами повестки дня саммита стали энергетическая безопасность, здравоохранение/инфекционные заболевания и образование. В числе других тем были: пиратское использование интеллектуальной собственности, борьба с коррупцией, торговля, терроризм, стабилизация и восстановление после завершения конфликтов, нераспространение оружия массового уничтожения, Ближний Восток и Африка.

В 2014 году саммит "Большой восьмерки" должен был пройти в Сочи в июне, однако 3 марта пресс-служба Белого дома распространила заявление о прекращении странами G7 подготовки к саммиту "восьмерки" в Сочи из-за российской позиции по Крыму и Украине.

В 2015 году саммит "Группы семи" прошел 7-8 июня в Германии . В итоговом резюме страны согласовали ежегодное выделение 100 миллиардов долларов до 2020 года на защиту климата, сформулировали задачу снизить глобальное потепление на два градуса, зафиксировали поддержку борьбы с террористическими группировками типа "Исламского государства"* и "Боко Харам" и призвали к скорейшему созданию правительства национального единства в Ливии, что стало бы важным шагом в войне с террористами.

В 2016 году саммит "Группы семи" прошел в Японии. По итогам саммита лидеры стран "большой семерки" приняли совместную декларацию и еще ряд документов, согласовав меры содействия глобальному экономическому росту и единую позицию по борьбе с терроризмом и коррупцией, а также по решению широкого круга международных проблем, в том числе в отношениях России и Украины, вокруг КНДР и Сирии.

В 2017 году саммит "Большой семерки" прошел 26-27 мая в Таормине (остров Сицилия, Италия). Лидеры стран обсудили вопросы, касающиеся изменения климата, борьбы с терроризмом, разрешения миграционного кризиса, России, Сирии, а также помощи африканским странам в борьбе с эпидемиями и голодом.

В 2018 году саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

Согласно итоговому коммюнике, стороны договорились о "свободной, честной и взаимовыгодной торговле" и заявили о "важности борьбы с протекционизмом". Руководители стран призвали Иран воздержаться от запусков ракет и других "дестабилизирующих" действий. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с группировкой "Исламское государство"*.

Главы семи государств также пришли к согласию по будущему отношений с Москвой и призвали Россию "прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима".

В ходе саммита Дональд Трамп также заявил о необходимости возвращения России в состав организации . Высказывание американского лидера большинство участников встретили жесткой критикой. Только премьер Италии Джузеппе Конте отметил, что надеется на восстановление формата "Большой восьмерки" с Россией в числе участников.

Вопрос об участии Москвы в G8 вновь поднимался перед началом встречи Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Бергасоне 19 июня 2019 года, однако российский лидер заявил, что "Большой восьмерки" уже не существует.

После окончания переговоров во Франции о возвращении России в G8 высказался президент США Дональд Трамп. Он заявил, что поддержал бы такой шаг, и объяснил, что участие Москвы в подобных переговорах сильно упросило бы обсуждение "некоторых вопросов".

В Кремле сдержанно отнеслись к желанию Франции и США возродить G8. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что теперь нужно узнать, что думают остальные члены "Восьмерки" о такого рода перспективах.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил , что Россия рассмотрит и ответит на обращения "Большой семерки", если такие будут.

*Террористическая организация, запрещенная в России