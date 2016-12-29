Формат "большой восьмерки" себя исчерпал, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Формат "большой восьмерки" себя исчерпал, Россия считает более перспективным наращивать диалог с ведущими государствами, в том числе западными, на более эффективных площадках, например в рамках G20, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня мы не видим необходимости в работе в рамках данного формата ("восьмерки" — ред). Он, на наш взгляд, во многом себя исчерпал, утратил международный вес. По сути, "семерка" играет роль своего рода "междусобойчика", не поспевающего за темпом стремительно меняющегося мира", — заявил Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, "многие члены этого неформального клуба больны антироссийским синдромом"

"Продолжаются откровенно недружественные шаги. В ряде международных финансовых институтов, например во Всемирном банке, участники "группы семи" согласованно блокируют любые проекты на территории России", — отметил министр.

"Более перспективным нам представляется наращивать диалог с ведущими государствами, в том числе западными, на других, гораздо более эффективных площадках. Так, обсуждение многих ключевых вопросов современности переместилось в "группу двадцати". Этот намного более представительный формат объединяет как развитые страны, так и государства с формирующимися рынками. Последний саммит "двадцатки" в Ханчжоу под председательством Китая подтвердил всю эффективность и востребованность этого механизма сотрудничества", — рассказал Лавров.

Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма. Ранее Лавров заявил, что Россия не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать.

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