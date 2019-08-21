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РИА Новости

Что говорят о возвращении России в G8 в мире

21:07 21.08.2019 (обновлено: 06:00 22.08.2019)
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© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 вызвало полемику в нескольких странах. Ключевые высказывания — в материале РИА Новости.
Вопрос об участии Москвы в G8 поднимался перед началом встречи Владимира Путина с Макроном в Бергасоне, однако российский лидер заявил, что "Большой восьмерки" уже не существует.
После окончания переговоров во Франции о возвращении России в G8 неожиданно высказался президент США Дональд Трамп. Он заявил, что поддержал бы такой шаг, и объяснил, что участие Москвы в подобных переговорах сильно упросило бы обсуждение "некоторых вопросов".
Флаги стран-участниц саммита G7
Вчера, 14:25Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Прагматичная цель". Аналитик о предложениях по возвращению к формату G8 Президент Франции Эммануэль Макрон связал возможность возвращения к формату G8 с ситуацией на Украине, сообщили СМИ. В эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин высказал свою точку зрения по этому вопросу.
Глава Белого дома выразил мнение, что Россию исключили из G8, так как Путин в ходе событий в Крыму и на Украине в 2014 году "перехитрил" бывшего президента США Барака Обаму.
Позднее Трамп и Макрон провели телефонный разговор и подтвердили общую позицию, что Россию нужно пригласить на саммит "Большой семерки" в следующем году. Ожидается, что Трамп поднимет эту тему на саммите G7 в ближайшие выходные в Биаррице.
Город Киев
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Запад ставит условия

Официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт выразил мнение, что Россия может вернуться в "Большую семерку", если устранит причины, по которым ее исключили.
"Вы знаете о сегодняшнем положении, обе ситуации (в Крыму и Донбассе. — Прим. ред.) сохраняются, таким образом, решение партнеров по G7 остается в силе", — сказал он РИА Новости.
Зайберт добавил, что в Берлине "приняли к сведению, что президент США хочет поднять эту тему в Биаррице, там состоится обсуждение".
В свою очередь, канцлер Ангела Меркель связала возвращение Москвы в G8 с выполнением "Минска-2", несмотря на то, что Россия не является стороной конфликта.
"Существуют, возможно, легкие подвижки в реализации минского процесса, если бы мы продвинулись действительно вперед, это бы создало новую ситуацию", — сказала Меркель.
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Вчера, 09:45Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Качественное изменение". Трамп и Макрон договорились пригласить РФ на G7Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на G7, сообщают СМИ. Эксперт Виктория Панова в эфире радио Sputnik высказала свою точку зрения по поводу возможного возобновления формата G8.
Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7.
По его словам, нельзя забывать "то, что случилось в Солсбери", а также гражданскую войну на Украине.
Макрон выразил мнение, что многое в решении этого вопроса будет зависеть от ситуации в Донбассе.
"Ясно, что возвращение к G8, а также возвращение к абсолютно нормализованным отношениям (России. — Прим. ред.) с Евросоюзом предполагает урегулирование украинского вопроса. Это обязательное условие", — сказал президент Франции.
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"Ждем конкретных предложений"

В Кремле сдержанно отнеслись к желанию Франции и США возродить G8. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что теперь нужно узнать, что думают остальные члены "Восьмерки" о такого рода перспективах.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит и ответит на обращения "Большой семерки", если такие будут.
Официальный представитель министерства Мария Захарова уточнила, что Москва ждет конкретных предложений.
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"Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, если "Семерка" хочет позиционировать себя как серьезный формат", — сказала она.

Говоря о возвращении России, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предложил модернизировать G7 в G10 и пригласить на саммит еще Индию и Китай.
"Превращение "семерки" в "десятку" было бы мощнейшим явлением в мировой политике, меняющим векторы, подходы и форматы", — написал он на Facebook.
Косачев отметил, что внутри "Семерки" начали понимать, что отказ от взаимодействия с Россией превратил прежде могущественную структуру в мало кому интересный "междуусобчик".
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