СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Кириллом Вышинским, сообщило издание " Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Кириллом Вышинским, сообщило издание " Вести " со ссылкой на представителя "Украинского правового контроля" Артура Журбина.

Ранее посольство России сообщило РИА Новости о прибытии Москальковой в Киев с однодневным визитом. При этом в дипмиссии не назвали цель визита омбудсмена.

По информации "Вестей", Москалькова намерена убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого руководитель портала РИА Новости Украина отказывается.

В свою очередь, адвокат Вышинского Андрея Доманского заявил , что не располагает информацией о встрече подзащитного с омбудсменом.

Обмен заключенными

Ранее пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил о наличии "определенных контактов" в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц.

Адвокат Валентин Рыбин сообщал, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными. При этом точной даты нет. Адвокат также отказался уточнить число россиян, которые будут участвовать в обмене. По информации СМИ, это может произойти по формуле 33 на 33.

В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал, что руководитель портала РИА Новости Украина не писал заявление на обмен. Он пояснил, что сторона защиты не участвовала ни в каких переговорных процессах.

"С нашей стороны мы обвинение не признаем. Я понимаю, что для Украины крайне важно, чтобы Вышинский признал свою вину и чтобы не были озвучены в суде все доказательства, потому что они будут показывать, что не имеют законной силы и были получены незаконным путем", - сказал Доманский.

Адвокат также сообщил, что намерен встретиться с Вышинским 27 августа и уточнить его позицию по обмену.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, хотя он также является гражданином России. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.