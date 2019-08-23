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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским

22:40 23.08.2019 (обновлено: 23:38 23.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании суда
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Кириллом Вышинским, сообщило издание "Вести" со ссылкой на представителя "Украинского правового контроля" Артура Журбина.
Ранее посольство России сообщило РИА Новости о прибытии Москальковой в Киев с однодневным визитом. При этом в дипмиссии не назвали цель визита омбудсмена.
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По информации "Вестей", Москалькова намерена убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого руководитель портала РИА Новости Украина отказывается.
В свою очередь, адвокат Вышинского Андрея Доманского заявил, что не располагает информацией о встрече подзащитного с омбудсменом.

Обмен заключенными

Ранее пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил о наличии "определенных контактов" в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц.
Адвокат Валентин Рыбин сообщал, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными. При этом точной даты нет. Адвокат также отказался уточнить число россиян, которые будут участвовать в обмене. По информации СМИ, это может произойти по формуле 33 на 33.
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В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский отмечал, что руководитель портала РИА Новости Украина не писал заявление на обмен. Он пояснил, что сторона защиты не участвовала ни в каких переговорных процессах.
"С нашей стороны мы обвинение не признаем. Я понимаю, что для Украины крайне важно, чтобы Вышинский признал свою вину и чтобы не были озвучены в суде все доказательства, потому что они будут показывать, что не имеют законной силы и были получены незаконным путем", - сказал Доманский.
Адвокат также сообщил, что намерен встретиться с Вышинским 27 августа и уточнить его позицию по обмену.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
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Сам Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, хотя он также является гражданином России. Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность.
В защиту Вышинского выступали как его отечественные, так и зарубежные коллеги. Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить журналиста. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку. Обеспокоенность также выражали генсек ОБСЕ Томас Гремингер и представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32РИА Новости
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаУкраинаВ мире
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