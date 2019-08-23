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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Защита Вышинского не располагает информацией о его встрече с Москальковой

23:04 23.08.2019 (обновлено: 23:38 23.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Защита арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о встрече подзащитного с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Ранее украинское издание сообщило, что такая встреча прошла в пятницу, и Москалькова якобы пыталась убедить Вышинского согласиться на обмен.
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"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку у меня такой информации нет. Со мной офис омбудсмена не связывался, и информации, что у него кто-то был, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - заявил РИА Новости Доманский.
Комментируя данные издания, что Москалькова пыталась убедить журналиста согласится на обмен, адвокат отметил, что украинские власти "требуют от него признать вину в обмен на возможность быть возвращенным в РФ".
"Есть определенная следственно-причинная связь между этим, об этом почему-то многие забывают. Если Украина готова снять с него все обвинения, грубо говоря, сделать так, чтобы он сел в самолет и улетел в РФ, не думаю, что он будет против этого. Но в то же время цель, которую преследуют власти Украины, это доказать, что он не зря просидел больше года в тюрьме", - добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что не может принимать решение за подзащитного и напомнил при этом, что Вышинский заявил, что будет добиваться оправдания, а не идти на обмен.
"Он никаких заявлений, в отличие от других лиц, в том числе тех, которые у адвоката Валентина Рыбина, он никакие заявления по обмену не писал. Те лица, которые имеют приговоры, вступившие в силу, они писали заявления", - пояснил адвокат.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подвижках в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц, заявлял, что "определенные контакты на этот счет осуществляются". В частности, адвокат Валентин Рыбин сообщал РИА Новости, что Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ, однако дата обмена пока неизвестна. Адвокат отказался уточнить число россиян, которые будут участвовать в обмене. При этом в СМИ сообщалось, что обмен может произойти по формуле 33 на 33.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
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201010
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