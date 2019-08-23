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РИА Новости

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"

01:11 23.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОркестр роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной Службы охраны РФ
Оркестр роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной Службы охраны РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.
Фестиваль "Спасская башня" проводится ежегодно в конце августа - начале сентября в Москве на Красной площади в соответствии с поручением президента Российской Федерации под патронатом Общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.
Военно-музыкальный фестиваль проходит при поддержке администрации президента РФ, правительства России, министерства обороны РФ, министерства иностранных дел РФ, министерства культуры РФ, федеральной службы охраны РФ и правительства Москвы.
Первый фестиваль состоялся в 2007 году, назывался он тогда "Кремлевская зóря". В рамках фестиваля прошли пять ежедневных представлений продолжительностью по 100 минут, ежедневная аудитория составила семь тысяч человек.
Название "Спасская башня" военно-музыкальный фестиваль получил в 2009 году.
С 2010 года "Спасская башня" является членом Международной ассоциации организаторов военных фестивалей IATO (International Association of Tattoo Organizers), объединяющей ведущие мировые военно-музыкальные форумы.
С 2013 года девиз фестиваля – "Возрождая традиции, сохраняем историю".
Участниками "Спасской башни" являются лучшие военно-музыкальные творческие коллективы и подразделения почетной охраны глав государств.
Фестиваль сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.
За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве выступили более 160 коллективов из 54 стран. Фестиваль стал крупнейшим международным культурным проектом России и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира (с 1950 года в Шотландии проходит военно-музыкальный фестиваль – Edinburgh Military Tattoo, а в Швейцарии с 2006 года – Basel Military Tattoo).
В рамках фестиваля организован проект "Спасская башня детям" – развлекательные и образовательные мероприятия, которые проходят на территории Детского городка на Красной площади.
Частью проекта является Фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", где лучшие юные исполнители со всей России получают возможность выступить на Красной площади на сцене Детского городка.
С мая по август в рамках фестиваля "Спасская башня" в парках и скверах Москвы проходят выступления военных оркестров.
Важной частью Фестиваля "Спасская башня" является обширная благотворительная программа, предусматривающая безвозмездное распространение более пяти тысяч билетов среди социально незащищенных групп населения, а также в детских учреждениях и школах Москвы, Подмосковья и других регионов России.
В основные дни фестиваля его программа состоит из дневной и вечерней программ. Дневная программа представляет собой проекты в детском городке и на конном манеже на Красной площади, их посетить может любой желающий. Вечерняя программа – представления фестиваля на основном трибунном комплексе.
Все вечерние представления завершает грандиозный салют.
В 2018 году в рамках программы фестиваля "Спасская башня" впервые состоялось дополнительное дневное представление. Оно оказалось востребованным, и в 2019 году программа фестиваля вновь дополнена дневным выступлением.
Зрительская аудитория "Спасской башни" в рамках вечерних шоу на Красной площади достигает 90 000 человек. Всего же мероприятия, проводимые дирекцией фестиваля, посещают более полумиллиона жителей и гостей столицы.
Музыкальным руководителем фестиваля с 2007 года был заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант Валерий Халилов (1952-2016).
В настоящее время музыкальным руководителем фестиваля является начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации - главный военный дирижер, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин.
В 2019 году Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади столицы.
Темой фестиваля станет "Соло".
В этом году Москву посетят оркестры из Японии, Турции, КНДР, Республики Корея, Италии, Норвегии, Республики Казахстан, Египта, Республики Беларусь, а также Международный кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда кельтских танцев.
Кроме Красной площади, российские и зарубежные артисты выступят со своими программами на общедоступных открытых площадках Москвы: на железнодорожных вокзалах, в парках и садах столицы. По традиции на ВДНХ запланировано общее музыкальное шествие всех участников фестиваля.
В рамках "Спасской башни" также пройдет финал смотра-конкурса военных оркестров всеармейского масштаба.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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