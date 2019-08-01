Тимофей Маякин: зрители "Спасской башни" споют под аккомпанемент оркестра

XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня-2019" пройдет с 23 августа по 1 сентября в Москве. Постоянными участниками этого мероприятия являются коллективы Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, которую возглавляет главный военный дирижер генерал-майор, заслуженный артист России Тимофей Маякин. В интервью РИА Новости он рассказал о военно-фестивальном движении в России и о том, чем порадует зрителя "Спасская башня-2019".
— Сколько и какие коллективы Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ примут участие в "Спасской башне-2019"?
— В этом году на "Спасской башне" традиционно выступят Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, оркестры Росгвардии, Показательный оркестр МЧС России и военные оркестры Вооруженных Сил РФ, в числе которых Центральный военный оркестр Минобороны России (он будет аккомпанировать вокалистам), Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота им. Н.А.Римского-Корсакова, Военный образцовый оркестр почетного караула, военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, ну и любимцы фестиваля, которые выступят в предфинале вместе с ансамблем барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны России – суворовцы Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.
— Для воспитанниц пансиона Минобороны это будет не первое выступление на "Спасской башне"?
— Пансион воспитанниц министерства обороны России – это само по себе уникальное образовательное учреждение. Помимо общеобразовательной программы в пансионе существует широкий спектр дополнительного образования – это более 50 кружков, школ и секций по различным направлениям (хореографическое, вокальное, музыкальное, спортивное, театральное, рукоделие, кулинария, журналистика, литературное творчество и другие). Одним из уникальных творческих проектов пансиона стал ансамбль барабанщиц. Воспитанницы ансамбля регулярно выступают на ведущих площадках столицы. Впервые они приняли участие в "Спасской башне" в 2012 году. С тех пор они ежегодно украшают сольные номера наших суворовцев на фестивале.
— Участие в фестивалях и конкурсах – это далеко не единственные выступления музыкантов Военно-оркестровой службы ВС РФ. Расскажите, где еще выступают наши военные музыканты?
— Военный оркестр – это уникальный коллектив, который может выступать на любой концертной площадке. Наши коллективы давно вышли за пределы воинских частей. Они выступают в парках, на значимых городских мероприятиях, но главное ежегодное мероприятие для всех военных музыкантов – это музыкальное обеспечение военных парадов. Все военные оркестры участвуют в мероприятиях 9 мая, которые проходят в городах-героях и городах воинской славы.
— Но и фестивалей для военных оркестров у нас сейчас проходит немало? Ведь "Спасская башня" – не единственный?
— Фестивальное движение для военных музыкантов в нашей стране начинается в конце мая с фестиваля "Амурские волны", который проходит ежегодно в Хабаровске, дальше – военно-музыкальный фестиваль в Тамбове, после этого – фестивали в Санкт-Петербурге и в Казани в начале августа, затем в конце августа – начале сентября самый масштабный не только в нашей стране, но и в мире – Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". И завершается этот музыкальный марафон там же, где он и начинается, на Дальнем Востоке, фестивалем "Спасская башня на Сахалине".
— То есть получается, что наши военные из Военно-оркестровой службы ВС РФ – это те же артисты и жизнь у них гастрольная, разъездная?
— Да, наши ведущие оркестры много ездят по стране, а когда не сезон, выступают в концертных залах.
— В этом году в рамках "Спасской башни" пройдет финал смотра-конкурса военных оркестров всеармейского масштаба. Как проходил отбор?
— Смотр-конкурс военных оркестров проводится каждые пять лет и сейчас пройдет уже в третий раз. Проходит он в два тура. Первый, отборочный, тур был в прошлом году. В нем приняли участие более 50 военных оркестров со всей России. Специальная комиссия Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ отсматривала конкурсантов. Всего было отобрано 12 лучших оркестров, по три в каждой группе, всего таких групп четыре. Они разделены в зависимости от состава коллектива. В этом году проходит второй (он же финальный – ред.) тур. Финал состоится во время проведения фестиваля "Спасская башня". В каждой из групп будет три призовых места.
— Какая награда ждет победителей?
— Главный приз – это возможность выступить в рамках вечернего представления фестиваля на Красной площади. Отдельно будут призы для лучших солистов, дипломы за призовые места и еще ряд наград.
— Чем удивит "Спасская башня-2019"?
— Я считаю, что изюминкой этого года станут новые коллективы, которые приедут к нам впервые. Только представьте, на одной сцене в Москве выступят представители Северной Кореи и Южной Кореи. Кроме того, впервые к нам приедут военные оркестры из Японии, Китая, Азербайджана и оркестр Национальной гвардии Казахстана. Также хочу отметить, что в этом году сводный оркестр снова исполнит музыкальное песенное попурри. В прошлом году мы впервые попробовали такой формат, посмотрели – зрителям очень понравилось. Поэтому мы решили повторить. Мы запустим на экраны тексты песен, как и в прошлом году, когда все трибуны пели под звуки полуторатысячного оркестра. Это очень грандиозно – семь с половиной тысяч зрителей и полторы тысячи музыкантов вместе исполняют знакомые и всеми любимые мелодии.
— По принципу караоке?
— Караоке – это слишком примитивно для сравнения, но да, по такому же принципу. Попурри из песен, которые знают и наши родители, и бабушки с дедушками, и которые должна знать молодежь. Какие песни будут звучать, я не открою, пусть будет интрига. Единственное, что могу сказать, последняя песня будет исполнена a cappella каждым музыкантом сводного международного оркестра на русском языке. Такое мы делаем впервые. Это будет песня, призывающая всех к миру и добру.
— То есть артисты из зарубежных коллективов тоже споют на русском языке?
— Да.
— Организаторы "Спасской башни" дают какие-то рекомендации иностранным участникам?
— Иностранные участники свои выступления готовят сами, единственное – мы им говорим свои пожелания по раскрытию в своих сольных выступлениях темы фестиваля. В этом году – это "Соло", и мы попросили показать возможности военного оркестра, исполнять разноплановую, разножанровую музыку, показать солистов в сопровождении оркестров. Это могут быть солисты-духовики, вокалисты, группы солистов (например, группа саксофонистов в сопровождении оркестра). Во всем остальном — в выборе репертуара, режиссуре выступления – все на усмотрение участников.
— Сколько заявок было подано на участие в этом году от иностранных коллег?
— Изначально от иностранных участников было подано более 20 заявок. Поскольку мы ограничены по времени, общий хронометраж вечернего представления два с половиной — три часа, мы не можем принять всех желающих сразу. Многим предложили выступить в следующем году, и они согласились. В этом году на Красной площади выступят 13 иностранных коллективов.
— Как проходит коммуникация, когда сводный оркестр репетирует? Как музыкантам из разных стран удается понимать друг друга?
— Музыка – это универсальный язык, музыкантам, чтобы понять друг друга, знание иностранных языков необязательно. Именно в моменты совместных репетиций эта истина становится особенно очевидна. Мы заранее готовим партитуру и отправляем ее каждому коллективу. Дирижер изучает с коллективом эти ноты, репетирует.
— Какие композиции исполнит международный сводный оркестр?
— Помимо финального попурри, совместно с гостями из-за границы мы исполним финал торжественной увертюры "1812 год" Чайковского и марш "Прощание славянки".
— В прошлом году в рамках программы фестиваля впервые состоялось дневное выступление. А в этом году этот опыт планируется повторить?
— Мы всегда идем навстречу нашему зрителю. Мы видим, что вечерние представления фестиваля посещают семьями, в том числе с маленькими детьми. Родители готовы высидеть два с половиной — три часа в любую погоду, а для детей это тяжело, так как шоу заканчивается поздно. Взвесив все и проведя переговоры со всеми участниками, в прошлом году мы приняли решение впервые в истории фестиваля "Спасская башня" провести дополнительное дневное представление. Оно оказалось очень востребованным, зрители написали много положительных отзывов, поэтому мы решили и в этом году дополнить программу дневным представлением. Оно состоится 1 сентября.
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— У каждого масштабного шоу есть собственный смысл, который заключается не только во впечатлениях. В чем смысл фестиваля "Спасская башня"?
— Фестиваль "Спасская башня", как вы правильно заметили, это очень масштабный проект, востребованный не только внутри страны, но и за ее пределами. Он стал событием и явлением мирового уровня, уникальным инструментом межкультурного диалога вне зависимости от политической конъюнктуры. Мы вне политики, так как культура не имеет политического окраса. "Спасская башня" демонстрирует открытость России миру, ее великую историю и традиции. В то же время иностранные участники открывают для зрителей фестиваля уникальность культуры своей страны. Также, как я уже говорил, мы показываем универсальность военного духового оркестра, потому что он может выступать в любых условиях и исполнять любую музыку: классику, джаз, рок, аккомпанировать солистам и многое другое. Ну и, конечно, одна из главных целей – порадовать нашего зрителя.