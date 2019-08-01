Тимофей Маякин: зрители "Спасской башни" споют под аккомпанемент оркестра

XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня-2019" пройдет с 23 августа по 1 сентября в Москве. Постоянными участниками этого мероприятия являются коллективы Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, которую возглавляет главный военный дирижер генерал-майор, заслуженный артист России Тимофей Маякин. В интервью РИА Новости он рассказал о военно-фестивальном движении в России и о том, чем порадует зрителя "Спасская башня-2019".

— Сколько и какие коллективы Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ примут участие в "Спасской башне-2019"?

— В этом году на "Спасской башне" традиционно выступят Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО России, оркестры Росгвардии, Показательный оркестр МЧС России и военные оркестры Вооруженных Сил РФ, в числе которых Центральный военный оркестр Минобороны России (он будет аккомпанировать вокалистам), Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота им. Н.А.Римского-Корсакова, Военный образцовый оркестр почетного караула, военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, ну и любимцы фестиваля, которые выступят в предфинале вместе с ансамблем барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны России – суворовцы Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

— Для воспитанниц пансиона Минобороны это будет не первое выступление на "Спасской башне"?

— Пансион воспитанниц министерства обороны России – это само по себе уникальное образовательное учреждение. Помимо общеобразовательной программы в пансионе существует широкий спектр дополнительного образования – это более 50 кружков, школ и секций по различным направлениям (хореографическое, вокальное, музыкальное, спортивное, театральное, рукоделие, кулинария, журналистика, литературное творчество и другие). Одним из уникальных творческих проектов пансиона стал ансамбль барабанщиц. Воспитанницы ансамбля регулярно выступают на ведущих площадках столицы. Впервые они приняли участие в "Спасской башне" в 2012 году. С тех пор они ежегодно украшают сольные номера наших суворовцев на фестивале.

— Участие в фестивалях и конкурсах – это далеко не единственные выступления музыкантов Военно-оркестровой службы ВС РФ. Расскажите, где еще выступают наши военные музыканты?

— Военный оркестр – это уникальный коллектив, который может выступать на любой концертной площадке. Наши коллективы давно вышли за пределы воинских частей. Они выступают в парках, на значимых городских мероприятиях, но главное ежегодное мероприятие для всех военных музыкантов – это музыкальное обеспечение военных парадов. Все военные оркестры участвуют в мероприятиях 9 мая, которые проходят в городах-героях и городах воинской славы.

— Но и фестивалей для военных оркестров у нас сейчас проходит немало? Ведь "Спасская башня" – не единственный?

— Фестивальное движение для военных музыкантов в нашей стране начинается в конце мая с фестиваля "Амурские волны", который проходит ежегодно в Хабаровске, дальше – военно-музыкальный фестиваль в Тамбове, после этого – фестивали в Санкт-Петербурге и в Казани в начале августа, затем в конце августа – начале сентября самый масштабный не только в нашей стране, но и в мире – Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". И завершается этот музыкальный марафон там же, где он и начинается, на Дальнем Востоке, фестивалем "Спасская башня на Сахалине".

— То есть получается, что наши военные из Военно-оркестровой службы ВС РФ – это те же артисты и жизнь у них гастрольная, разъездная?

— Да, наши ведущие оркестры много ездят по стране, а когда не сезон, выступают в концертных залах.

— В этом году в рамках "Спасской башни" пройдет финал смотра-конкурса военных оркестров всеармейского масштаба. Как проходил отбор?

— Смотр-конкурс военных оркестров проводится каждые пять лет и сейчас пройдет уже в третий раз. Проходит он в два тура. Первый, отборочный, тур был в прошлом году. В нем приняли участие более 50 военных оркестров со всей России. Специальная комиссия Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ отсматривала конкурсантов. Всего было отобрано 12 лучших оркестров, по три в каждой группе, всего таких групп четыре. Они разделены в зависимости от состава коллектива. В этом году проходит второй (он же финальный – ред.) тур. Финал состоится во время проведения фестиваля "Спасская башня". В каждой из групп будет три призовых места.

— Какая награда ждет победителей?

— Главный приз – это возможность выступить в рамках вечернего представления фестиваля на Красной площади. Отдельно будут призы для лучших солистов, дипломы за призовые места и еще ряд наград.

— Чем удивит "Спасская башня-2019"?

— Я считаю, что изюминкой этого года станут новые коллективы, которые приедут к нам впервые. Только представьте, на одной сцене в Москве выступят представители Северной Кореи и Южной Кореи. Кроме того, впервые к нам приедут военные оркестры из Японии, Китая, Азербайджана и оркестр Национальной гвардии Казахстана. Также хочу отметить, что в этом году сводный оркестр снова исполнит музыкальное песенное попурри. В прошлом году мы впервые попробовали такой формат, посмотрели – зрителям очень понравилось. Поэтому мы решили повторить. Мы запустим на экраны тексты песен, как и в прошлом году, когда все трибуны пели под звуки полуторатысячного оркестра. Это очень грандиозно – семь с половиной тысяч зрителей и полторы тысячи музыкантов вместе исполняют знакомые и всеми любимые мелодии.

— По принципу караоке?

— Караоке – это слишком примитивно для сравнения, но да, по такому же принципу. Попурри из песен, которые знают и наши родители, и бабушки с дедушками, и которые должна знать молодежь. Какие песни будут звучать, я не открою, пусть будет интрига. Единственное, что могу сказать, последняя песня будет исполнена a cappella каждым музыкантом сводного международного оркестра на русском языке. Такое мы делаем впервые. Это будет песня, призывающая всех к миру и добру.

— То есть артисты из зарубежных коллективов тоже споют на русском языке?

— Да.

— Организаторы "Спасской башни" дают какие-то рекомендации иностранным участникам?

— Иностранные участники свои выступления готовят сами, единственное – мы им говорим свои пожелания по раскрытию в своих сольных выступлениях темы фестиваля. В этом году – это "Соло", и мы попросили показать возможности военного оркестра, исполнять разноплановую, разножанровую музыку, показать солистов в сопровождении оркестров. Это могут быть солисты-духовики, вокалисты, группы солистов (например, группа саксофонистов в сопровождении оркестра). Во всем остальном — в выборе репертуара, режиссуре выступления – все на усмотрение участников.

— Сколько заявок было подано на участие в этом году от иностранных коллег?

— Изначально от иностранных участников было подано более 20 заявок. Поскольку мы ограничены по времени, общий хронометраж вечернего представления два с половиной — три часа, мы не можем принять всех желающих сразу. Многим предложили выступить в следующем году, и они согласились. В этом году на Красной площади выступят 13 иностранных коллективов.

— Как проходит коммуникация, когда сводный оркестр репетирует? Как музыкантам из разных стран удается понимать друг друга?

— Музыка – это универсальный язык, музыкантам, чтобы понять друг друга, знание иностранных языков необязательно. Именно в моменты совместных репетиций эта истина становится особенно очевидна. Мы заранее готовим партитуру и отправляем ее каждому коллективу. Дирижер изучает с коллективом эти ноты, репетирует.

— Какие композиции исполнит международный сводный оркестр?

— Помимо финального попурри, совместно с гостями из-за границы мы исполним финал торжественной увертюры "1812 год" Чайковского и марш "Прощание славянки".

— В прошлом году в рамках программы фестиваля впервые состоялось дневное выступление. А в этом году этот опыт планируется повторить?

— Мы всегда идем навстречу нашему зрителю. Мы видим, что вечерние представления фестиваля посещают семьями, в том числе с маленькими детьми. Родители готовы высидеть два с половиной — три часа в любую погоду, а для детей это тяжело, так как шоу заканчивается поздно. Взвесив все и проведя переговоры со всеми участниками, в прошлом году мы приняли решение впервые в истории фестиваля "Спасская башня" провести дополнительное дневное представление. Оно оказалось очень востребованным, зрители написали много положительных отзывов, поэтому мы решили и в этом году дополнить программу дневным представлением. Оно состоится 1 сентября.

— У каждого масштабного шоу есть собственный смысл, который заключается не только во впечатлениях. В чем смысл фестиваля "Спасская башня"?