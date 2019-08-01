Темой "Спасской башни-2019" будут сольные выступления

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сольное исполнение станет темой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня-2019", сообщил РИА Новости начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ, главный военный дирижёр генерал-майор Тимофей Маякин.
"Мы попросили участников продемонстрировать возможности военного оркестра, исполнять разноплановую, разножанровую музыку в тематике соло, показать солистов в сопровождении оркестров", - сказал Маякин.
По его словам, в этом году на фестивале ожидаются выступления солистов-духовиков, вокалистов и групп солистов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2019".
Полная версия интервью будет опубликована на ria.ru в 13.00.