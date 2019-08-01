Темой "Спасской башни-2019" будут сольные выступления

"Мы попросили участников продемонстрировать возможности военного оркестра, исполнять разноплановую, разножанровую музыку в тематике соло, показать солистов в сопровождении оркестров", - сказал Маякин.

По его словам, в этом году на фестивале ожидаются выступления солистов-духовиков, вокалистов и групп солистов.