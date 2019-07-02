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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Для представителей СМИ открыта аккредитация на Фестиваль "Спасская башня"

Вчера, 18:47
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская башня
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 2 июля. – РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября 2019 года

"На протяжении десяти вечеров перед зрителями и гостями на Красной площади разворачивается красочное шоу, представляющее собой выступления подразделений почётной охраны глав государств, лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, "обрамлённое" театральными элементами, световыми инсталляциями и грандиозными салютами", - сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля.

Традиционно Фестиваль "Спасская башня" привлекает большое внимание российских и зарубежных СМИ. В 2018 году публикации с упоминанием Фестиваля вышли в средствах массовой информации 36 государств.
География стран-участниц проекта традиционно охватывает все части света. Организаторы уже представили многих участников. В этом году Москву посетят оркестры из Японии, Турции, КНДР, Республики Корея, Италии, Норвегии, Республики Казахстан, Египта, Республики Беларусь, а также Международный кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда кельтских танцев.
В саду Эрмитаж состоялся концерт военного оркестра фестиваля Спасская башня
1 июля, 12:19
В саду "Эрмитаж" выступил военный оркестр фестиваля "Спасская башня"
Для получения аккредитации на мероприятия, проходящие в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"-2019, необходимо на официальном сайте Фестиваля в разделе "Для СМИ".
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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