Для представителей СМИ открыта аккредитация на Фестиваль "Спасская башня"

МОСКВА, 2 июля. – РИА Новости. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября 2019 года

"На протяжении десяти вечеров перед зрителями и гостями на Красной площади разворачивается красочное шоу, представляющее собой выступления подразделений почётной охраны глав государств, лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, "обрамлённое" театральными элементами, световыми инсталляциями и грандиозными салютами", - сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля.

Традиционно Фестиваль "Спасская башня" привлекает большое внимание российских и зарубежных СМИ. В 2018 году публикации с упоминанием Фестиваля вышли в средствах массовой информации 36 государств.

География стран-участниц проекта традиционно охватывает все части света. Организаторы уже представили многих участников. В этом году Москву посетят оркестры из Японии, Турции, КНДР, Республики Корея, Италии, Норвегии, Республики Казахстан, Египта, Республики Беларусь, а также Международный кельтский оркестр волынок и барабанов и Международная команда кельтских танцев.

Для получения аккредитации на мероприятия, проходящие в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"-2019, необходимо на официальном сайте Фестиваля в разделе "Для СМИ".