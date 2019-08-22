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РИА Новости
Ленинградская область

Губернатор Ленобласти вручил молодым всеволожцам паспорта в День флага РФ

17:01 22.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в традиционном шествии во Всеволожске, пронес российский триколор по главной улице города и вручил паспорта молодым ленинградцам, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В четверг, во всех городах Ленинградской области жители принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, который ежегодно отмечается 22 августа.

"В Ленинградской области существует хорошая традиция — каждый год проносить российский флаг в разных городах. Вместе с молодежными организациями мы проходим с длинными полотнищами российского флага, а потом проводим патриотический концерт. Эта традиция позволяет нам взглянуть на свою историю, ощутить гордость за свою страну и за свой флаг", - подчеркнул Александр Дрозденко.

На Юбилейной площади Всеволожска губернатор Ленобласти вручил первые паспорта граждан Российской Федерации юным всеволожцам, а также принял участие в торжественной церемонии посвящения школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Вид на центральную часть города Якутска
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Как уточнила пресс-служба, акция с торжественным шествием с российским триколором проходит в Ленинградской области шестой год, в ней уже приняли участие: Гатчина, Сосновый Бор, Ивангород, Луга и Кировск.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьРоссияОбщество
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