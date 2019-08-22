Губернатор Ленобласти вручил молодым всеволожцам паспорта в День флага РФ

С.- ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в традиционном шествии во Всеволожске, пронес российский триколор по главной улице города и вручил паспорта молодым ленинградцам, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В четверг, во всех городах Ленинградской области жители принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации, который ежегодно отмечается 22 августа.
"В Ленинградской области существует хорошая традиция — каждый год проносить российский флаг в разных городах. Вместе с молодежными организациями мы проходим с длинными полотнищами российского флага, а потом проводим патриотический концерт. Эта традиция позволяет нам взглянуть на свою историю, ощутить гордость за свою страну и за свой флаг", - подчеркнул Александр Дрозденко.
На Юбилейной площади Всеволожска губернатор Ленобласти вручил первые паспорта граждан Российской Федерации юным всеволожцам, а также принял участие в торжественной церемонии посвящения школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
Как уточнила пресс-служба, акция с торжественным шествием с российским триколором проходит в Ленинградской области шестой год, в ней уже приняли участие: Гатчина, Сосновый Бор, Ивангород, Луга и Кировск.