Губернатор Ленобласти вручил молодым всеволожцам паспорта в День флага РФ

"В Ленинградской области существует хорошая традиция — каждый год проносить российский флаг в разных городах. Вместе с молодежными организациями мы проходим с длинными полотнищами российского флага, а потом проводим патриотический концерт. Эта традиция позволяет нам взглянуть на свою историю, ощутить гордость за свою страну и за свой флаг", - подчеркнул Александр Дрозденко.