Погибшую в ДТП паломницу из Дагестана похоронят в Эр-Рияде

МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Паломницу из Дагестана, погибшую в результате ДТП в Саудовской Аравии, похоронят в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур", занимающейся организацией паломничества в Мекку, Булат Курбанов.

Ранее Курбанов сообщил, что автобус с паломниками из Дагестана попал в ДТП в Саудовской Аравии, одна женщина погибла, еще две пострадали.

"На месте сейчас находятся представители генконсульства Российской Федерации для оказания всей необходимой помощи пострадавшим. По решению родственников погибшую похоронят в Эр-Рияде", - рассказал Курбанов.