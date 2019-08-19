Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T17:42Z
https://ria.ru/20190819/1557646089.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/38951/81/389518112_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_a6438a91143ccc5389b0892874bedc2f.jpg
РИА Новости

Погибшую в ДТП паломницу из Дагестана похоронят в Эр-Рияде

17:42 19.08.2019
1065
© РИА Новости / Рафаэль ДаминовДорожная полиция Саудовской Аравии
Дорожная полиция Саудовской Аравии
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
МАХАЧКАЛА, 19 авг - РИА Новости. Паломницу из Дагестана, погибшую в результате ДТП в Саудовской Аравии, похоронят в Эр-Рияде, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур", занимающейся организацией паломничества в Мекку, Булат Курбанов.
Ранее Курбанов сообщил, что автобус с паломниками из Дагестана попал в ДТП в Саудовской Аравии, одна женщина погибла, еще две пострадали.
"На месте сейчас находятся представители генконсульства Российской Федерации для оказания всей необходимой помощи пострадавшим. По решению родственников погибшую похоронят в Эр-Рияде", - рассказал Курбанов.
По его словам, погибшая - жительница Дагестана Курбанова Пирдавуз Ахмедовна 1959 года рождения. Среди пострадавших ее сестра Абдулаева Зайнаб Ахмедовна - она получила травму головы. Еще одна пострадавшая Магомедова Фатима Заирбеговна получила травму руки.
Скорая помощь в Пекине, КНР
Вчера, 17:34РИА Новости
В Лаосе автобус с китайскими туристами попал в ДТП, есть погибшие
301101
Обсудить 0
Саудовская АравияРоссияДагестанВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Саудовской Аравии
Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
РИА
Новости
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Новый вид грибов, открытый каталонскими микологами
В Каталонии открыли новый вид грибов
Черногория
Полиция Черногории запретила службу в храме на праздник Преображения
Лента
новостей
Гульнара Каримова
Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой
Сопровождение самолета делегации Путина швейцарскими ВВС
Сопровождение самолета делегации Путина швейцарскими ВВС попало на видео
Патриарх Константинопольский Варфоломей
В РПЦ допустили, что патриарх Варфоломей решил объединить всех раскольников
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Аптека
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя
Капельница в больнице
В Андалусии мясной рулет вызвал вспышку листериоза
Хан-Шейхун
Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Молоток и наручники на столе у судьи
Жительницу Кирова, зарезавшую двухлетнего сына, арестовали на два месяца
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27На Украине в Луганской области около 80 тысяч жителей остались без воды
09:25Число пострадавших в ДТП с автобусами в Воронеже возросло до шести человек
09:23В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
Лента новостейМолния