В Совфеде оценили слова посла Украины о потере страной государственности

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет признаки государства.
По его словам, дипломат "абсолютно прав". Как заметил Цеков, с 1991 года Украина так и не стала цельным государством из-за того, что с первых дней независимости пошла "неверным путем".
"Они строили государство, которое основывалось на борьбе со всем русским. Было модным заявлять о том, что Киев не желает быть в каких-то союзах и организациях, в которых присутствует Москва", — пояснил он в комментарии RT.
Сенатор добавил, что у представителей киевской власти никогда не было понимая того, что Украина — это многокультурная страна.
Ранее в статье для издания "Зеркало недели" Кулеба высказал мнение, что из-за постоянных экспериментов с моделью управления страна теряет ключевые признаки государственности — население и территорию. По его мнению, за 28 лет независимости Украина не создала экономического чуда, а также политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений.