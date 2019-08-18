В Совфеде оценили слова посла Украины о потере страной государственности

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет признаки государства.

По его словам, дипломат "абсолютно прав". Как заметил Цеков, с 1991 года Украина так и не стала цельным государством из-за того, что с первых дней независимости пошла "неверным путем".

"Они строили государство, которое основывалось на борьбе со всем русским. Было модным заявлять о том, что Киев не желает быть в каких-то союзах и организациях, в которых присутствует Москва", — пояснил он в комментарии RT

Сенатор добавил, что у представителей киевской власти никогда не было понимая того, что Украина — это многокультурная страна.