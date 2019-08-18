Названы самые популярные маршруты поездов "Ласточка"

Пассажиры идут по платформе перед отправлением поезда "Ласточка". Архивное фото

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Краснодар - Сочи, Москва - Нижний Новгород, и Москва - Иваново стали самыми популярными маршрутами поездов "Ласточка", сообщает Туту.ру.

Эксперты сервиса проанализировали спрос на маршруты этих скоростных поездов с августа 2018 года по август 2019 и составили рейтинг самых популярных направлений.

Чаще всего пассажиры пользовались направлением Краснодар - Сочи, Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново. Маршрут из Москвы во Владимир занимает четвертую строчку рейтинга, а пятое место заняло новое направление Санкт-Петербург – Псков.

По сравнению с периодом 2017-2018 года рейтинг популярных маршрутов "Ласточек" почти не изменился. Также в лидерах - краснодарские и московские направления.

Маршрут Москва - Иваново поднялся с девятого на третье место списка. При этом вместе с ростом популярности направления Москва - Иваново, выросли и цены - на 23%. На 11% увеличилась цена билета на маршруте Москва - Орел.