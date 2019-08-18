Названы самые популярные маршруты поездов "Ласточка"

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Краснодар - Сочи, Москва - Нижний Новгород, и Москва - Иваново стали самыми популярными маршрутами поездов "Ласточка", сообщает Туту.ру.
Эксперты сервиса проанализировали спрос на маршруты этих скоростных поездов с августа 2018 года по август 2019 и составили рейтинг самых популярных направлений.
Чаще всего пассажиры пользовались направлением Краснодар - Сочи, Москва - Нижний Новгород, Москва - Иваново. Маршрут из Москвы во Владимир занимает четвертую строчку рейтинга, а пятое место заняло новое направление Санкт-Петербург – Псков.
По сравнению с периодом 2017-2018 года рейтинг популярных маршрутов "Ласточек" почти не изменился. Также в лидерах - краснодарские и московские направления.
Маршрут Москва - Иваново поднялся с девятого на третье место списка. При этом вместе с ростом популярности направления Москва - Иваново, выросли и цены - на 23%. На 11% увеличилась цена билета на маршруте Москва - Орел.
Самое большое снижение цены, почти на 32%, произошло на направлении Ростов-на-Дону - Краснодар.