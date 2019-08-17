Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года

17 августа 2009 года произошла техногенная авария на одном из агрегатов крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС, которая унесла жизни 75 человек.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция им. П. С. Непорожнего (СШГЭС) является филиалом российского энергетического холдинга "РусГидро" . Она входит в Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс, который расположен на реке Енисей на юго-востоке Хакасии в Саянском каньоне у выхода реки в Минусинскую котловину. Кроме ГЭС, комплекс включает в себя расположенный ниже по течению контррегулирующий Майнский гидроузел и береговой водосброс.

СШГЭС расположена в поселке Черемушки (возле города Саяногорска, Хакасия) и является не только самой мощной гидростанцией в России, но и одной из самых мощных в мире. Установленная мощность СШГЭС — 6,4 тысячи мегаватт, среднегодовая выработка — 24 миллиарда киловатт/час. В здании ГЭС размещены десять радиально-осевых гидроагрегатов мощностью 640 мегаватт каждый.

Из-за аварии на СШГЭС в энергосистеме Сибири образовался дефицит мощности. Энергетики были вынуждены ограничить подачу электроэнергии на ряде кузбасских предприятий. В том числе, временные ограничения коснулись крупнейших металлургических комбинатов, принадлежащих Evraz Group, — Новокузнецкого металлургического комбината (НКМК) и Западно-Сибирского металлургического комбината (ЗапСиб), ряда угольных шахт и разрезов.

Было проведено отключение Саянского и Хакасского алюминиевых заводов, снижена нагрузка на Красноярский алюминиевый завод, Кемеровский завод ферросплавов (снижение нагрузки на 150 мегаватт), на Новокузнецкий алюминиевый завод. Отключения от электроснабжения населенных пунктов не проводилось

В 09:20 (05:20 мск) силами персонала станции и подрядных организаций были закрыты аварийно-ремонтные затворы гидроагрегатов и прекращено поступление воды в машинный зал. В 11:40 (06:40 мск) были открыты затворы водосливной плотины и восстановлен баланс расхода через гидроузел. До начала открытия затворов водосливной плотины регулирование санитарного попуска по реке Енисей осуществлялось Майнской ГЭС

В разрушенных и затопленных водой помещениях Саяно-Шушенской ГЭС начались поисково-спасательные работы , а в машинном зале — аварийно-восстановительные работы.

В этот же день началась переброска дополнительных сил МЧС России и сотрудников различных подразделений ОАО "РусГидро", начались водолазные работы по обследованию затопленных помещений станции с целью поиска выживших и тел погибших. Двадцатого августа началась откачка воды из помещений машинного зала. С 23 августа МЧС приступило к завершению своей работы на станции, а работы на ГЭС стали постепенно переходить из фазы проведения поисково-спасательной операции в фазу восстановления сооружений и оборудования.

В результате проведенных поисково-спасательных работ было спасено 14 человек. К 23 августа было найдено 69 тел погибших. Тело последнего, 75-го, погибшего было обнаружено 23 сентября 2009 года

В поисково-спасательных работах было задействовано до 2,7 тысячи человек (в том числе около двух тысяч человек непосредственно на ГЭС), более 200 единиц техники. В ходе работ было разобрано свыше 5,8 тысячи кубометров завалов, откачано около 300 тысяч кубических метров воды. Установлено 9683 метра боновых заграждений, собрано 1,15 тысячи тонн масловодяной жидкости. Авиация МЧС России совершила 498 полетов, в том числе 302 вылета для нейтрализации маслопродуктов в акватории Енисея. Ею было распылено 700 тонн сорбирующей эмульсии на площади более тысячи квадратных километров, перевезено свыше 980 тонн грузов.

Электроснабжение Хакасии было полностью восстановлено 18 августа . Дополнительные мощности пошли с Абаканской ТЭЦ, а также из других территорий, в частности с Назаровской ГРЭС и Березовской ГРЭС.

В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС 19 августа в Хакасии было объявлено днем траура

Двадцать четвертого августа компания "РусГидро" представила в Минэнерго план ликвидации последствий аварии и восстановления Саяно-Шушенской ГЭС и объявила 25 августа днем траура во всех филиалах компании.

В ноябре 2009 года были завершены работы по созданию теплового контура машинного зала, что позволило продолжить работы по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС. В 2010 году после восстановительного ремонта пущены в эксплуатацию четыре наименее пострадавших гидроагрегата станции (№ 3, 4, 5, 6). В декабре 2011 года на Саяно-Шушенской ГЭС начал эксплуатироваться первый новый гидроагрегат (№ 1). В 2012 году на станции были введены в эксплуатацию три новых гидроагрегата (№ 7, 8, 9) и выведены два старых (№ 5, 6) на реконструкцию для замены основных узлов (турбины, генератора и вспомогательного оборудования). В 2013 году были введены в промышленную эксплуатацию два реконструированных агрегата (№ 5, 6) и один новый (№ 10), а также выведены на реконструкцию два последних старых гидроагрегата (№ 3, 4), их ввели в эксплуатацию в 2014 году. Двенадцатого ноября 2014 года состоялся торжественный пуск наиболее пострадавшего при аварии гидроагрегата № 2. Он ознаменовал собой завершение работ по восстановлению Саяно-Шушенской ГЭС.

К концу 2014 года Саяно-Шушенская ГЭС была полностью оснащена новым и современным оборудованием, обладающим улучшенными рабочими характеристиками и соответствующим всем требованиям надежности и безопасности. Срок службы новых агрегатов увеличен до 40 лет, при этом максимальный коэффициент полезного действия гидротурбины составляет 96,6 процента.

К 2017 году на Саяно-Шушенской ГЭС были завершены работы по групповому регулятору активной и реактивной мощности, автоматизированной системе управления технологическим процессами, автоматической системе пожаротушения, системе контроля за перемещением персонала, противопожарной защите металлоконструкций здания ГЭС и тому подобному.

В июне 2013 года Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было завершено расследование уголовного дела об аварии.

К уголовной ответственности по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса России за нарушение правил безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта были привлечены семь руководителей и инженерно-технических работников гидроэлектростанции. Уголовное дело было направлено в Саяногорский городской суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу.

В суде было установлено, что фигуранты дела, являясь ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнического оборудования станции, в течение длительного времени допускали работу гидроагрегата № 2 в неудовлетворительном вибрационном состоянии. Сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС бездействовали и не принимали никаких мер по устранению технической неисправности, в том числе и в ходе планового ремонта, проведенного в январе-марте 2009 года.

Двадцать четвертого декабря 2014 года Саяногорский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу по факту аварии на Саяно-Шушенской ГЭС им. П. С. Непорожнего.

Приговором суда занимавшему должность директора Саяно-Шушенской ГЭС Николаю Неволько и бывшему главному инженеру станции Андрею Митрофанову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима каждому. Заместители бывшего директора Евгений Шерварли и Геннадий Никитенко получили по пять лет шесть месяцев и пять лет девять месяцев лишения свободы соответственно. Работников службы мониторинга оборудования ГЭС Александра Матвиенко и Александра Клюкача суд приговорил к одинаковому сроку в 4,5 года лишения свободы условно. Еще один работник Владимир Белобородов решением суда также был осужден на 4,5 года , но освобожден по амнистии.

По делу было подано 19 апелляционных жалоб . В мае 2015 года Верховный суд Хакасии вынес апелляционное постановление на приговор, изменив его в части наказания Матвиенко и Клюкачу. Их освободили по амнистии к 70-летию Победы. В остальном жалоба на приговор была оставлена без удовлетворения.