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РИА Новости
Культура

Пускепалис станет новым худруком Волковского театра в Ярославле

13:36 16.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер и режиссер Сергей Пускепалис. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новым художественным руководителем ярославского театра драмы имени Волкова станет Сергей Пускепалис, его концепцию развития учреждения, представленную на очной защите в Российском фонде культуры, выбрало большинство членов комиссии, сообщил в пятницу журналистам замминистра культуры РФ Павел Степанов.
Ранее в Минкультуры сообщили, что министерство ведет переговоры с несколькими кандидатами на должность художественного руководителя ярославского театра драмы имени Волкова. В пятницу состоялось рассмотрение концепций, предложенных девятью кандидатами.
"Все концепции были интересные, содержательные. Надо отметить, что следующий год значимый – исполняется 270 лет театру. Очень важно, чтобы он работал ритмично и встретил на подъеме свой юбилей... Обсуждение было живое. Должен сказать, что прошло голосование, бюллетени подсчитаны. Подавляющим большинством победила концепция Сергея Пускепалиса", - сказал Степанов.
Сергей Пускепалис подчеркнул, что Волковский театр сейчас находится в "творческом тонусе", потенциал труппы можно только развивать. Он считает, что учреждение необходимо сделать привлекательным для туристов, что увеличит посещаемость. Репертуар, отметил кандидат, должен подчиняться требованием русской классики, но современная драматургия тоже должна находить место в афише.
Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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В комиссию по рассмотрению концепций развития театра вошли замминистра культуры РФ Павел Степанов, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков, худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев и многие другие.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива театра имени Волкова, который попросил министра культуры РФ Владимира Мединского решить конфликт, мешающий работе, между директором Алексеем Туркаловым и худруком Евгением Марчелли. Позже Мединский сказал, что по итогам совещания директор театра освобожден от должности, худруку объявлен выговор. Марчелли сообщил журналистам, что написал заявление об уходе. По словам Мединского, имя нового худрука объявят 19 августа.
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КультураСергей ПускепалисЯрославль
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