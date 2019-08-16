Пускепалис станет новым худруком Волковского театра в Ярославле

"Все концепции были интересные, содержательные. Надо отметить, что следующий год значимый – исполняется 270 лет театру. Очень важно, чтобы он работал ритмично и встретил на подъеме свой юбилей... Обсуждение было живое. Должен сказать, что прошло голосование, бюллетени подсчитаны. Подавляющим большинством победила концепция Сергея Пускепалиса", - сказал Степанов.