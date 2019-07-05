Биография Алексея Туркалова

Алексей Олегович Туркалов родился 22 мая 1959 года.
С 2004 года занимал пост директора Владивостокского цирка.
8 октября 2013 года Туркалов подал заявление об уходе по собственному желанию. Увольнению предшествовал выговор от руководства Росгосцирка и скандал из-за назначения нового финансового директора, которого Туркалов распорядился не пускать на рабочее место.
Затем Алексей Туркалов занимал пост директора Хабаровского музыкального театра.
Позже возглавлял Хабаровский краевой театр драмы.
В декабре 2017 года Алексей Туркалов был назначен финансовым директором Владивостокского цирка.
В декабре 2018 года стало известно, что Алексей Туркалов назначен директором Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле.
2 июля 2019 года коллектив ярославского Театра имени Волкова обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между директором учреждения Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли, поддержав последнего.
5 июля 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский освободил Алексея Туркалова от должности директора ярославского Театра имени Волкова.
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