Президент Аргентины призвал оппозицию сесть за стол переговоров

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг – РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри в обращении к народу призвал оппонентов по предвыборной гонке вести диалог, а не воевать в условиях сложной ситуации в экономике, вызванной итогами праймериз.
В понедельник утром аргентинский песо на итогах праймериз ослаб почти на 30% - если с 9 по 11 августа доллар стоил 46-47 песо, то в начале дня 12 августа банки и обменники продавали доллары по 50 песо, а затем и по 60-64. Вечером во вторник обменный курс в среднем составлял 58 песо. Аргентинская биржа в понедельник рухнула почти на 40%.
"Я абсолютно уверен, что диалог – это единственная дорога, и я буду и дальше так думать. За последние 48 часов стало понятно, что политика нанесла большой вред и обязала нас быть ответственными", - сказал Макри.
"Я говорил с некоторыми кандидатами (в президенты) и буду настаивать на разговоре с теми, с кем не мог еще поговорить. Я все 24 часа открыт для диалога. Я хочу встретиться с ними, чтобы придать спокойствие начавшемуся избирательному процессу. Мы должны говорить между собой и не воспринимать это как битву врагов", - добавил он.
Обращаясь к гражданам, президент взял на себя ответственность за итоги праймериз и заверил, что понимает, почему многие не поддержали программу его команды.
"Я хочу, чтобы вы знали, я понимаю, почему были такие результаты голосования, чтобы вы знали, что я глубоко уважаю аргентинцев, которые проголосовали за другие альтернативы, тех, кто голосовал за нас в 2015 году и выбрал не поддерживать нас (в 2019 году), что то, что случилось - это ответственность моя и моей команды", - сказал Макри.
Во время праймериз 11 августа аргентинцы выбирали кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента, но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре. По итогам обработки 98,67% голосов оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает 47,65%, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) 32,08%.