Президент Аргентины призвал оппозицию сесть за стол переговоров

"Я хочу, чтобы вы знали, я понимаю, почему были такие результаты голосования, чтобы вы знали, что я глубоко уважаю аргентинцев, которые проголосовали за другие альтернативы, тех, кто голосовал за нас в 2015 году и выбрал не поддерживать нас (в 2019 году), что то, что случилось - это ответственность моя и моей команды", - сказал Макри.