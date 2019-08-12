Аргентинская оппозиция лидирует на праймериз

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 авг – РИА Новости. Оппозиция лидирует на праймериз в Аргентине с отрывом более чем в 10% после подсчета более 80% голосов, следует из данных национальной избирательной комиссии.

Аргентинцы голосуют за кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента, но по сути это срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре.

На пост президента Аргентины планируют претендовать девять человек, однако жители страны полагают, что главное соперничество развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и экс-главой кабмина Альберто Фернандесом, который идёт на выборы в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер.

По тогам подсчета более 81% голосов коалиция "Фронт для всех" (Frente de todos), выдвинувшая Фернандеса, набирает 47,10%, а партия "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio), выдвинувшая Макри, - 32,47%.

Согласно законодательству Аргентины, кандидат сможет побороться за пост главы государства, если наберёт на праймериз хотя бы 1,5%.