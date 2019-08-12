Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

Обрушение биржи происходит на фоне итогов праймериз, где левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" набирает пока 47,65%, а коалиция действующего президента "Вместе за перемены" - 32,08%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.