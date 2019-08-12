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РИА Новости

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

23:41, 12 августа 2019
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© Flickr / lrargerichБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес
© Flickr / lrargerich
Буэнос-Айрес. Архивное фото
МЕХИКО, 12 авг – РИА Новости. Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Это стало одним из худших падений индекса в истории Аргентины.
Обрушение биржи происходит на фоне итогов праймериз, где левоцентристский оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" набирает пока 47,65%, а коалиция действующего президента "Вместе за перемены" - 32,08%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих полной неожиданностью.
Ряд аргентинских банков ранее опустили курс песо к доллару почти на 30% после итогов праймериз, однако затем национальная валюта начала понемногу отыгрывать утреннее падение.
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