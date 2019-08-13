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РИА Новости

Крупнейший госбанк Аргентины резко снизил курс песо

17:28 13.08.2019 (обновлено: 18:22 13.08.2019)
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© REUTERS / Luisa GonzalezТабло с курсом валют на улице Буэнос-Айреса, Аргентина. 12 августа 2019
Табло с курсом валют на улице Буэнос-Айреса, Аргентина. 12 августа 2019
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Табло с курсом валют на улице Буэнос-Айреса, Аргентина. 12 августа 2019
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг — РИА Новости. Крупнейший аргентинский государственный банк Banco Nacion снизил обменный курс национальной валюты почти на 11 процентов — доллар теперь стоит 61 песо, свидетельствуют данные учреждения.
Вслед за ним стали дороже продавать доллары и другие банки (Banco Ciudad, BBVA Frances, Galicia, ICBC) — в среднем не ниже 60 песо за доллар.
В некоторых региональных банках (Banco Entre Rios, Banco Santa Fe, Banco de la Pampa) доллар уже стоит 62-64 песо.
Накануне национальная валюта резко ослабла из-за новостей о поражении на президентских праймериз команды действующего главы государства Маурисио Макри. Если с 9 по 11 августа доллар стоил 46-47 песо, то в начале дня 12 августа банки и обменники уже продавали его по 50 песо, а затем и по 60-64. К середине дня песо постепенно начал отыгрывать позиции, и к вечеру средний обменный курс в крупнейших банках составлял уже 55-57 песо.
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Такое падение национальной валюты стало самым резким и глубоким за десять лет. До этого самое значительное ослабление песо наблюдалось в августе 2018-го, но тогда он упал с 31 до 39 за доллар за несколько дней, а не часов.
На праймериз аргентинцы выбирали кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента. Но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре. По итогам обработки 98,67 процента голосов лидирует оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" с 47,65 процента, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" набирает 32,08 процента.
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Динамика курсов валютМаурисио МакриАргентинаБуэнос-Айрес (город)Экономика
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