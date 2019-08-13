Россияне стали меньше интересоваться дешевыми авиабилетами

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В 2019 году авиабилетами стоимостью до пяти тысяч рублей интересуются 22% россиян, что на 3% меньше, чем годом ранее, сообщает Aviasales.

Аналитики туристического сервиса изучили статистику бронирований с января по август этого года и сравнили с прошлогодними показателями за аналогичный период. Эксперты выяснили, как российские путешественники покупали билеты разной ценовой категории: до пяти тысяч рублей, от пяти до десяти тысяч, от десяти до двадцати, от двадцати до пятидесяти, а также свыше пятидесяти тысяч рублей.

Оказалось, что в этом году россияне стали реже выбирать самые дешевые авиабилеты. С начала года количество таких заказов составило 22% в общем числе бронирований, тогда как в 2018 году оно было равно 25%. При этом те, кому удалось купить дешевые авиабилеты, выбирали перелеты (туда и обратно) по России в Москву, Калугу, Псков, Чебоксары и Казань, а за границу — в Будапешт и Минск.

Билеты стоимостью от пяти до десяти тысяч рублей стали популярнее за год на 2%, теперь их доля составляет 31% в общем числе бронирований. За указанную сумму туристы покупают билеты (в оба конца) в Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград, а также в Ригу, Ереван, Берлин, Пизу и Карловы Вары.

Кроме того, на два процента вырос интерес к билетам стоимостью от десяти до двадцати тысяч рублей. Сейчас их количество равняется 27% в общем числе бронирований. Самые популярные направления в указанной ценовой категории — Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Барнаул, а также Стамбул, Прага, Барселона и Париж.

Примерно 15% россиян выбирают билеты стоимостью от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. Среди внутренних направлений эксперты выделяют Владивосток, Хабаровск, Магадан и Норильск, а среди зарубежных — Бангкок, Пхукет, Бали, Нью-Йорк и Дубай.