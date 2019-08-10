Биография Джеффри Эпстина

Американский миллиардер и финансист Джеффри Эпстин родился 20 января 1953 года в Нью-Йорке (США).

В 1969 году закончил среднюю школу Лафайет. После окончания школы посещал занятия в Cooper Union, но бросил учебу в 1971 году.

Позднее учился в Институте математических наук Куранта в Нью-Йоркском университете, но степень так и не получил.

Трудовую деятельность Эпстин начал в должности преподавателя физики в школе Далтона.

В 1976 году начал работать трейдером в Bear Stearns в отделе специальных продуктов, консультируя клиентов с высоким уровнем собственного капитала по налоговым стратегиям. В 1980 году стал ограниченным партнером компании.

В 1982 году Джеффри Эпстин основал собственную фирму по управлению финансами J. Epstein & Co., управляющую активами клиентов с собственным капиталом более 1 миллиарда долларов США.

1996 году изменил название своей фирмы на Financial Trust Co.

В 2000 году основал Фонд Джеффри Эпстина VI, который финансирует научные исследования и образование. До 2003 года фонд финансировал исследования Мартина Новака в Институте перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси. Затем основал программу эволюционной динамики в Гарвардском университете.

2007 и 2008 годах Эпстина обвиняли в растлении несовершеннолетних. Тогда в ходе расследования было обнаружено, что Эпстин платил несовершеннолетним девушкам за интимные услуги, а также, предположительно, мог предоставлять услуги этих девушек другим людям. Однако обвинения против Эпстина благодаря его адвокатам были сведены к менее тяжелым, он признал себя виновным в сексуальных преступлениях и отсидел в тюрьме 13 месяцев.

6 июля 2019 года Джеффри Эпстин был арестован по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

По словам свидетелей, с 2002 по 2005 год Эпстин вступил в сексуальные отношения с десятками девушек, которых принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Сообщается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Вину Эпстин не признал.

Скандал осложнялся тем, что Эпстин был близким знакомым Дональда Трампа, Билла Клинтона и принца Эндрю (герцога Йоркского).

В середине июля Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее.

10 августа стало известно, что Джеффри Эпстин покончил с собой в тюрьме.