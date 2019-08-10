Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали расследование смерти заключенного, сообщил генпрокурор Уильям Барр.

"Смерть мистера Эпштейна вызывает серьезные вопросы, на которые необходимо ответить", — говорится в заявлении генпрокурора.

Эпштейн дожидался суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене. Его обвиняли в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек.

По словам свидетелей, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступил в сексуальные отношения с десятками девушек, которых принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Сообщается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Вину Эпштейн не признал.

Ему предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По первому обвинению ему грозило до сорока лет заключения, а по второму — до пяти.

В 2007-2008 годах Эпштейна уже обвиняли в растлении несовершеннолетних, ему грозило пожизненное заключение. Но тогда обвинения благодаря адвокатам были сведены к менее тяжелым, финансист признал себя виновным в сексуальных преступлениях и отсидел в тюрьме 13 месяцев.