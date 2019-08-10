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РИА Новости

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

16:23, 10 августа 2019
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© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпстин
Заключенный Джеффри Эпстин
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований начали расследование смерти заключенного, сообщил генпрокурор Уильям Барр.
"Смерть мистера Эпштейна вызывает серьезные вопросы, на которые необходимо ответить", — говорится в заявлении генпрокурора.
Эпштейн дожидался суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене. Его обвиняли в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних девушек.
По словам свидетелей, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступил в сексуальные отношения с десятками девушек, которых принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Сообщается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Вину Эпштейн не признал.
Ему предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По первому обвинению ему грозило до сорока лет заключения, а по второму — до пяти.
Участницы акции протеста с портретами Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке
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В 2007-2008 годах Эпштейна уже обвиняли в растлении несовершеннолетних, ему грозило пожизненное заключение. Но тогда обвинения благодаря адвокатам были сведены к менее тяжелым, финансист признал себя виновным в сексуальных преступлениях и отсидел в тюрьме 13 месяцев.
Повторно Эпштейна арестовали в начале июля. Новые обвинения привели к скандалу и отставке министра труда США Алекса Акосты. Именно он в 2008 году был прокурором, занимался делом Эпштейна и позволил ему отделаться минимальным сроком.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Очень "своевременно" покончил с собой сразу, как только появилась информация об участии сына британской королевы принца Эндрю в его оргиях.
10 августа, 17:01
Mikhail Lavrentyev
8726073292
Не успел "сдать"))) клиентов.
10 августа, 16:58
Русские идут!!!
6533226102
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