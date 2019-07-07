СМИ: в США арестовали миллиардера Эпштейна по обвинению в торговле людьми

По данным издания, Эпштейн был арестован в субботу вечером в районе Нью-Йорка в связи с обвинениями, предъявленными федеральной прокуратурой. Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник.

В 2007 и 2008 годах Эпштейна обвиняли в растлении несовершеннолетних. Тогда в ходе расследования было обнаружено, что Эпштейн платил несовершеннолетним девушкам за интимные услуги, а также, предположительно, мог предоставлять услуги этих девушек другим людям. Однако обвинения против Эпштейна благодаря его адвокатам были сведены к менее тяжелым, он признал себя виновным в сексуальных преступлениях и отсидел в тюрьме 13 месяцев.