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РИА Новости

СМИ: в США арестовали миллиардера Эпштейна по обвинению в торговле людьми

Вчера, 08:27
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, арестован в субботу по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Эпштейн был арестован в субботу вечером в районе Нью-Йорка в связи с обвинениями, предъявленными федеральной прокуратурой. Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник.
В свою очередь, телеканал CBS Miami сообщает, что Эпштейн был задержан в аэропорту Нью-Джерси, после того как его личный самолет прилетел из Парижа. Кроме того, по данным телеканала, в нью-йоркской квартире обвиняемого был проведен обыск.
В 2007 и 2008 годах Эпштейна обвиняли в растлении несовершеннолетних. Тогда в ходе расследования было обнаружено, что Эпштейн платил несовершеннолетним девушкам за интимные услуги, а также, предположительно, мог предоставлять услуги этих девушек другим людям. Однако обвинения против Эпштейна благодаря его адвокатам были сведены к менее тяжелым, он признал себя виновным в сексуальных преступлениях и отсидел в тюрьме 13 месяцев.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Ну у них это хотя бы преследуется и расследуется... У нас миллиардеры лучше что ли?) Со свечкой не стоял, но думаю и наше не далеко ушли. Только наших не расследуют и не преследуют по таким статьям. Да практически по любым статьям не преследуют, если уж совсем откровенно. Даже в США (рассаднике капитализма) есть статьи, от которых деньги не освобождают. Есть ли такие нормы в России? На заметку гаранту - в либеральной стране, даже миллиардера могут привлечь к ответственности. Все еще думаете, что идеи либерализма себя изжили?)
7 июля, 09:10
Eugene Krabs
30103127
И как на это отреагируют богоизбранные?
7 июля, 08:33
Владимир Ф. Быченков
1960001
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