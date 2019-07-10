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РИА Новости

Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон

08:00
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© REUTERS / Shannon StapletonДжеффри Берман, прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка, указывает на фотографию Джеффри Эпштейна
Джеффри Берман, прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка, указывает на фотографию Джеффри Эпштейна
© REUTERS / Shannon Stapleton
Иван Данилов
Иван Данилов
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Не каждый день на скамье подсудимых оказывается влиятельный американский финансист и миллиардер. Еще большая редкость: авторитетные американские СМИ, включая The New York Times, пишут, что на крючке у прокуроров оказался не просто миллиардер, а близкий знакомый Дональда Трампа, Билла Клинтона и даже принца Эндрю (герцога Йоркского), причем особую пикантность ситуации придает тот факт, что арестованного финансиста обвиняют не в налоговых преступлениях, а в организации проституции с вовлечением несовершеннолетних.
Арест миллиардера Джеффри Эпштейна стал главной политической новостью недели в США и имеет все шансы вырасти в главный политический скандал десятилетия в том случае, если во время судебного разбирательства начнут всплывать данные о его высокопоставленных клиентах. Специальный корреспондент CNN Эрика Орден пишет со ссылкой на документы окружного суда Нью-Йорка, что во время обыска в офисе Эпштейна в его сейфе были обнаружены компакт-диски с надписями вида "юная (имя) + (имя)", и это вполне может означать, что миллиардер-сутенер занимался не только и не столько проституцией с привлечением несовершеннолетних, но и сбором компромата на своих клиентов, особенно из политической и деловой среды.
В этом контексте особенно интересным представляется прошлое мистера Эпштейна, о котором напоминает The New York Times: "66-летний Эпштейн смог избежать федерального уголовного преследования в 2007 и 2008 годах (когда он был уличен в сексуальной связи с несовершеннолетней и отделался беспримерно мягким наказанием в исключительных "миллиардерских" условиях. — Прим. авт.) благодаря широко раскритикованной сделке со следствием, снисходительные условия которой продолжают создавать проблемы для Министерства юстиции". Как подчеркивает The New York Times, "до сделки о признании вины г-н Эпштейн, бывший управляющий хедж-фонда, дружил с Дональдом Дж. Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и принцем Эндрю, герцогом Йоркским", и нельзя исключать, что его широкий круг знакомств повлиял на снисходительность, которую проявила американская Фемида.
Финансист Джеффри Эпштейн
7 июля, 08:27
СМИ: в США арестовали миллиардера Эпштейна по обвинению в торговле людьми
Дополнительный интерес к этой интерпретации событий может быть связан и с тем, что несовершеннолетние жертвы Эпштейна еще несколько лет назад утверждали, что американские власти скрыли доказательства его вины. Британская The Guardian указывает именно на это: "Одна из пострадавших (в деле Эпштейна. — Прим. авт.) заявила, что власти США скрывают ужасные доказательства деятельности, в которую она была вовлечена, работая в качестве так называемой секс-рабыни Эпштейна. Она заявила, что стала жертвой серьезных усилий по сокрытию (незаконных действий. — Прим. авт.)".
У журналистов ведущих западных СМИ, которые утверждают, что Эпштейн дружил с представителями высших эшелонов американской власти, есть серьезные аргументы. Британская The Guardian напоминает: "Бортовые журналы частного самолета Эпштейна показали, что бывший президент Билл Клинтон совершил по меньшей мере 26 рейсов на нем с 2001 по 2003 год — то есть в тот же период, к которому, как считается, относятся новые обвинения". Следует отметить, что у частного самолета, о котором пишет британская и американская пресса, была кличка Лолита-экспресс, а летал он в основном на частный остров миллиардера, известный "яркими вечеринками".
Впрочем, в близком кругу хороших знакомых Эпштейна были не только демократы, но и будущий президент-республиканец Трамп, который еще в 2002 году говорил о нем буквально следующее (цитата из New York Magazine): "Я знаю Джеффа (Эпштейна. — Прим. авт.) уже 15 лет. Потрясающий парень. С ним очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я, и многие из них молоды. В этом нет никаких сомнений — Джеффри наслаждается своей общественной жизнью".
В свете открывшихся фактов о скандальном миллиардере-сутенере те давние слова Трампа играют совсем другими красками, он вряд ли рад своей позитивной оценке оскандалившегося финансиста, тем более что прокурор, с которым Эпштейн заключил ту самую (невероятно выгодную для себя) сделку со следствием, сейчас работает в администрации американского президента.
© AP Photo / Elizabeth WilliamsРисунок с судебного заседания, на котором помощник прокурора США Алекс Россмиллер выступает во время предъявления обвинения Джеффри Эпштейну
Рисунок с судебного заседания, на котором помощник прокурора США Алекс Россмиллер выступает во время предъявления обвинения Джеффри Эпштейну
© AP Photo / Elizabeth Williams
Рисунок с судебного заседания, на котором помощник прокурора США Алекс Россмиллер выступает во время предъявления обвинения Джеффри Эпштейну
Ситуация может развиваться самым причудливым образом, и нельзя исключать, что сейчас судьба многих американских политиков находится или в руках самого Эпштейна, или в руках следователей ФБР, которые получили доступ к компромату, который тот собирал долгие годы. Дело очень легко может стать политическим: если прокуроры сконцентрируются на клиентах, связанных только с одним флангом американского политического спектра, то это может серьезно повлиять как на политический процесс в США в целом, так и на президентские выборы 2020 года в частности. Ибо довольно значительное количество избирателей вполне может решить не голосовать за кандидата от партии, замешанной в столь жутком скандале. Сценарий, в котором судебное заседание по делу Эпштейна превратится в презентацию всех компрометирующих видеозаписей и фотографий его клиентов независимо от их политической принадлежности, представляется маловероятным, поскольку такому развитию событий будет сопротивляться весь политический и деловой класс Соединенных Штатов.
Чтобы убедиться в том, что за Эпштейна "впишется" очень широкая политическая коалиция, достаточно указать на интересный факт: команда звездных адвокатов, которые обеспечили ему невероятно выгодную "сделку со следствием" в 2007-2008 годах (причем она была осуществлена с грубейшими процедурными нарушениями), состояла из гарвардского профессора Алана Дершовица (известного демократа и ярого сторонника Хиллари Клинтон), Кеннета Старра — республиканца, экс-прокурора, который занимался составлением акта импичмента против Билла Клинтона, и Джея Лифковица — юриста администрации Джорджа Буша, который работал специальным посланником США по вопросам соблюдения прав человека в КНДР. Когда дело доходит до защиты миллиардера, организовавшего на своем личном острове бордель с несовершеннолетними для топовых политиков страны, то конфликты между республиканцами и демократами почему-то уступают место поразительной способности к продуктивному взаимодействию.
Возможно, дело Эпштейна действительно станет детонатором для тектонических изменений в американской политике, но верится в это с трудом. Аналогичные надежды были и десять лет назад, когда Эпштейна уже один раз брали с поличным. Наиболее вероятным (хотя и не единственно возможным) финалом этой истории будет максимально тихое окончание судебного процесса, от которого видимым образом не пострадает ни один из по-настоящему высокопоставленных клиентов миллиардера-педофила.
Кстати, несмотря на все это, американские чиновники, дипломаты и журналисты будут продолжать читать мораль представителям других стран. Более того, они будут утверждать, что всему миру можно только завидовать американскому верховенству права, а уж о том, чтобы политики других стран смогли когда-то приблизиться к высоким моральным стандартам американских сенаторов, конгрессменов и президентов, можно только мечтать. Нам будут снова и снова предлагать учиться у американского политического класса, но это как раз тот случай, когда завидовать и перенимать передовой западный опыт совсем не хочется.
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