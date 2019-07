Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон

В этом контексте особенно интересным представляется прошлое мистера Эпштейна, о котором напоминает The New York Times: "66-летний Эпштейн смог избежать федерального уголовного преследования в 2007 и 2008 годах (когда он был уличен в сексуальной связи с несовершеннолетней и отделался беспримерно мягким наказанием в исключительных "миллиардерских" условиях. — Прим. авт.) благодаря широко раскритикованной сделке со следствием, снисходительные условия которой продолжают создавать проблемы для Министерства юстиции". Как подчеркивает The New York Times, "до сделки о признании вины г-н Эпштейн, бывший управляющий хедж-фонда, дружил с Дональдом Дж. Трампом, бывшим президентом Биллом Клинтоном и принцем Эндрю, герцогом Йоркским", и нельзя исключать, что его широкий круг знакомств повлиял на снисходительность, которую проявила американская Фемида.