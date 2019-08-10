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РИА Новости

В районах Новгородской области, где были подтопления, уровень воды снизился

16:01, 10 августа 2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМашины МЧС РФ едут по затопленным улицам
Машины МЧС РФ едут по затопленным улицам
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Машины МЧС РФ едут по затопленным улицам. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Уровень воды снижается на территориях Демянского, Марёвского, Валдайского и Окуловского районов, где из-за ливневых дождей подтопило приусадебные участки, сообщает региональное управление МЧС РФ в субботу.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в пятницу в Новгородской области были подтоплены приусадебные участки и размыты участки дорог, к восстановлению которых региональные власти приступили в субботу. Непогода затронула населенные пункты Демянского, Марёвского, Валдайского и Окуловского районов. Ситуация с подтоплениями находится на контроле губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
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9 августа, 21:52РИА Новости
В Новгородской области дождь привел к подтоплению населенных пунктов
"Наблюдается снижение уровня воды во всех районах, значительных выпадений осадков не ожидается", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Как отмечает ведомство, по состоянию на 13.00 мск субботы в пяти населенных пунктах Демянского, Марёвского, Валдайского и Окуловского районов подтоплено 95 приусадебных участков, более 40 из них уже свободны от воды. Также размыто 11 участков дорог (три участка восстановлены), отсутствует проезд к пяти населённым пунктам.
"Организована работа трех пунктов временного размещения. Эвакуация населения не проводилась", - информирует МЧС по региону.
Главное управление МЧС России по Новгородской области и подчиненные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. К ликвидации последствий ЧС привлечено 101 человек и 34 единицы техники, уточняет областное управление МЧС.
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