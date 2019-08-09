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РИА Новости

В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали три человека

12:25, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Автомобиль Hyundai Solaris при столкновении с автомобилем Kia Rio выехал на тротуар в Санкт-Петербурге, в результате ДТП три человека пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. От удара Hyundai Solaris выезжает на тротуар и совершает наезд на троих пешеходов, ожидающих разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали трое пешеходов: женщина 1953 года рождения - травмы легкой степени тяжести, женщина 1960 года рождения - травмы средней степени тяжести, мужчина на вид 30 лет получил тяжёлые травмы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу около 10.40 в Красносельском районе на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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УГИБДДKia RioHyundai SolarisЛенинградская областьКрасносельский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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