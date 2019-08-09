В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали три человека

"Водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. От удара Hyundai Solaris выезжает на тротуар и совершает наезд на троих пешеходов, ожидающих разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадали трое пешеходов: женщина 1953 года рождения - травмы легкой степени тяжести, женщина 1960 года рождения - травмы средней степени тяжести, мужчина на вид 30 лет получил тяжёлые травмы", - говорится в сообщении.