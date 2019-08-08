Устюгов недоволен присуждением футболистам званий заслуженных мастеров

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своем отношении к присуждению российским футболистам звания заслуженного мастера спорта по итогам чемпионата мира 2018 года.
Все футболисты сборной России, участвовавшие на чемпионате мира, получили звания заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал турнира.
"Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба. Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах", — приводит слова Устюгова официальный сайт федерации лыжных гонок России.
Национальная команда на домашнем мировом первенстве под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Это лучший результат в истории российского футбола.