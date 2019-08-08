Рейтинг@Mail.ru
Устюгов недоволен присуждением футболистам званий заслуженных мастеров - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи
Футбол
 
08:53 08.08.2019 (обновлено: 16:50 12.05.2026)

Устюгов недоволен присуждением футболистам званий заслуженных мастеров

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСергей Устюгов
Сергей Устюгов
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своем отношении к присуждению российским футболистам звания заслуженного мастера спорта по итогам чемпионата мира 2018 года.
Все футболисты сборной России, участвовавшие на чемпионате мира, получили звания заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал турнира.
«

"Обидно, когда футболистам за восьмое место на чемпионате мира дают заслуженных мастеров спорта и кричат так, будто это победа вселенского масштаба. Это обесценивает спортивные победы, особенно в индивидуальных видах", — приводит слова Устюгова официальный сайт федерации лыжных гонок России.

Легкая атлетика. Русская зима
Российская легкоатлетка возмутилась присуждением звания ЗМС футболистам
10 июня 2019, 11:59
Национальная команда на домашнем мировом первенстве под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии. Это лучший результат в истории российского футбола.
 
ФутболСборная России по футболуСергей УстюговЧемпионат мира по футболу 2018
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала