На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.

"Мы должны принять политическое решение, как мы действуем. Будем ли возвращать территорию вместе с людьми или будем консервировать конфликт? Это решение должен принять президент… Решение, вынесенное на референдуме, определит путь – это принятие ответственности, в том числе и за выбор президента… Я за реинтеграцию", - заявил Дубинский в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию " Страна.ua ".

По его словам, в случае заморозки конфликта можно пойти путем Израиля и Палестины, построив стену на линии разграничения. По его мнению, реинтеграция, если будет принято такое решение по разрешению конфликта, не должна быть принудительной, также необходимо восстанавливать торговые отношения.

"Любой конфликт можно сгладить торговлей. В новостях показывают рухнувший мост, через который перелазят старики, которые ездили за продуктами. Так вы не покажете людям, что они тут нужны (на Украине – ред.). Так можно только культивировать ненависть", - добавил он.