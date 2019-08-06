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РИА Новости

На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса

10:27, 6 августа 2019
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© Фото : Личный блог журналиста Александра Дубинского Журналист Александр Дубинский
Журналист Александр Дубинский
© Фото : Личный блог журналиста Александра Дубинского
Журналист Александр Дубинский. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
"Мы должны принять политическое решение, как мы действуем. Будем ли возвращать территорию вместе с людьми или будем консервировать конфликт? Это решение должен принять президент… Решение, вынесенное на референдуме, определит путь – это принятие ответственности, в том числе и за выбор президента… Я за реинтеграцию", - заявил Дубинский в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Страна.ua".
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По его словам, в случае заморозки конфликта можно пойти путем Израиля и Палестины, построив стену на линии разграничения. По его мнению, реинтеграция, если будет принято такое решение по разрешению конфликта, не должна быть принудительной, также необходимо восстанавливать торговые отношения.
"Любой конфликт можно сгладить торговлей. В новостях показывают рухнувший мост, через который перелазят старики, которые ездили за продуктами. Так вы не покажете людям, что они тут нужны (на Украине – ред.). Так можно только культивировать ненависть", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Партия "Слуга народа"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРДонбассООНУкраинаВ мире
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