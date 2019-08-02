Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Рабочая группа ЦИКа начала рассматривать жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После перепроверки подписей эксперты Центризбиркома часть из них признали подлинными. Глава комиссии Элла Памфилова предлагает выдвиженцам искать аргументы. "Если найдете, будем трактовать в вашу пользу", — обещает она и призывает избиркомы "максимально дружелюбно помогать кандидатам". Однако выдвиженцы часто пренебрегают проверками собранных документов и порой сознательно нарушают закон, фальсифицируя подписи. О коллизиях первого этапа выборов в Мосгордуму — в материале РИА Новости.

"Наполеон тоже везде расписывался по-разному"

Рассмотрение одной из первых жалоб — Юлии Серебрянской, самовыдвиженца от округа номер 45 — продлилось почти два часа. И это была лишь первая часть заседания. Послушать выступление женщины в здании в Большом Черкасском переулке собралось несколько журналистов. Им стоило приготовиться к долгому и муторному разбирательству. В самом начале Серебрянская обозначила: в политике она человек новый и мало понимает в происходящем, поэтому по существу вопроса говорить от ее имени будет адвокат и еще один представитель. "Мы впервые собирали подписи, могли быть ошибки, но мы старались сделать это качественно, для нас это был репутационный момент", — подчеркнула Серебрянская перед тем, как слово взял ее адвокат.

Основная жалоба сводилась к тому, что в окружном и городском избиркомах подписи проверяют в закрытом режиме, и кандидат не может понять, что именно и почему бракуют. Иногда ошибки незначительные: пропущена запятая или же комиссия не учитывает подпись, так как не указан район проживания, хотя по закону с 2014-го это не требуется. После этого адвокат перешел к тому, что протоколы, ведомости проверок представителям кандидата не выдали, и до заседания в Московском горизбиркоме ознакомиться они с документами не успели.

Одним из главных вопросов от представителей ЦИК был, как в списках появились уже умершие жители районов. "Там значится достаточное количество "мертвых душ", — констатировал член комиссии. "Достаточное — это сколько?" — задалась вопросом председатель Элла Панфилова. Оказалось, 13.

"По поводу умерших, — заявил представитель Серебрянской. — Если б проверку проводили еще через месяц, то было б еще больше мертвых". Но шутку не оценили. "Не надо такого цинизма", — тут же осадили адвоката члены ЦИК.

На указание экспертов о том, что в подписных листах кандидата один и тот же человек по несколько раз расписывался по-разному, адвокат Серебрянской парировал: "Наполеон тоже везде расписывался по-разному".

Далее выяснилось, что, получив документы накануне заседания, Серебрянская сама хотела отказаться от жалобы. Более того, ее команда признанные фальшивыми подписи не перепроверяла. Панфилова, в свою очередь, заверила, что ЦИК готов предоставить удобное помещение и "чай на всю ночь", чтобы они заново просмотрели все документы. "Давайте дойдем до дна", — предложила она.

Однако такой вариант оказался невозможен, так как адвокат не имел права представлять интересы кандидата — не было нотариально заверенной доверенности. Мужчина уточнил у председателя, как ее нужно делать. "Вы юрист или кто?" — возмутилась Панфилова.

В итоге жалобу Юлии Серебрянской ЦИК рекомендовал отклонить. В деле этого кандидата нашлись примеры самых распространенных причин для отказа в регистрации. Остальные ситуации схожи, отличаются лишь детали.

Простая арифметика

В этом году вокруг выборов в Мосгордуму — ажиотаж. На участие было подано 426 заявлений. Из них 136 кандидатов отсеялись самостоятельно, не потянув сбор документов. Еще 57 выбыли по итогам проверки подписей (среди них 18 претендентов от партий и 39 самовыдвиженцев). Для сравнения, на выборах в Мосгордуму 2014 года в регистрации было отказано 107 кандидатам — почти в два раза больше.

Итак, на данный момент зарегистрировано 233 кандидата (171 от партии и 62 самовыдвиженца). "Сто семьдесят один — это представители девяти партий. Подчеркиваю, без "Единой России". Это парламентские партии и еще шесть, разной степени оппозиционности", — отметила глава ЦИК. "То есть 73 процента зарегистрированных кандидатов никакого отношения к партии власти не имеют", — добавила она. Среди самовыдвиженцев есть и те, кто пошел при поддержке "Единой России", и оппозиция.

Если разбивать по партиям, то получится 44 кандидата от КПРФ, 45 — от ЛДПР, 41 — от "Справедливой России". Среди самовыдвиженцев, к слову, есть восемь членов партии "Яблоко". Есть еще 39 кандидатов от непарламентских партий ("Родина", "Зеленые", "Партия роста" и другие).

Те, кому не удалось зарегистрироваться, могли обжаловать решение окружных комиссий (ОИК) в Мосгоризбиркоме (МГИК). Туда поступило 23 жалобы. Удовлетворена была только одна — представителя "Яблока" Сергея Митрохина. Он просил признать действительными 233 подписи, по его словам, в 178 случаях наблюдались ошибки при вводе данных избирателей. "Ошибки в именах, фамилиях, адресах", — уточнил он, выразив надежду, что комиссия пересмотрит свое решение, так как ему не хватало только 169 действительных подписей для регистрации.

Теперь окружная комиссия должна восстановить его в качестве кандидата и допустить к участию в выборах, которые назначены на 8 сентября. Остальные кандидаты, получившие отказ Мосгоризбиркома, могут обжаловать это решение в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) или в суде.

К слову, было несколько и довольно абсурдных жалоб. Например, однофамилица действующего мэра Ирина Собянина, которая шла на выборы, чтобы "бороться против "экоцида", вообще не предоставила подписи. А другой самовыдвиженец Сергей Смирнов предоставил лишь одну подпись избирателя при необходимых для регистрации 4449 автографах. Обе жалобы, само собой, удовлетворены не были.

Обидные оЧепятки

У всех кандидатов, получивших отказ, обнаружены нарушения в подписях. Основные — автографы умерших избирателей. Этот "брак" встречался настолько часто, что указывает на признаки подделки подписей и тянет на статью "Фальсификация" (наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок).

Наибольшее число "мертвых душ" — 174 — у Александра Загородних (Партия Возрождения России), на втором месте — Иван Кульнев с 60 такими "ошибками". У оппозиционного кандидата Любови Соболь, например, всего четыре такие подписи. Однако у нее значительный процент подписей с недействительными или несуществующими паспортными данными — таких подписных листов 268. Но больше всего подобных ошибок у Андрея Бабушкина — 2845 — и Александра Соловьева — 1591.

Стоит уточнить, что недостоверная подпись — это может быть и попросту описка (пожалуй, самый обидный "брак"). Памфилова отметила, что избиркомы могут принимать решения о признании действительными подписи в поддержку кандидатов даже в случае, если об их фальсификации говорят почерковеды.

И все же при таком количестве недостоверных подписей возникает вопрос, почему команды выдвиженцев недостаточно внимательно проверяли собственный результат. В некоторых подписных листах вместо паспортных данных стоял номер мобильного телефона. И такой лист сдали на проверку в окружную комиссию.

К слову, в это время в Северной столице также проходит избирательная кампания. На муниципальные выборы в Санкт-Петербурге выдвинулись более семи тысяч кандидатов, из них более 5,3 тысячи уже зарегистрированы. Выборы депутатов 110 муниципальных советов в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Всего замещается 1560 мандатов.

Если сравнить с 2014 годом, то в Питере, как и в Москве, количество зарегистрированных кандидатов больше (на 41 процент), зарегистрированных самовыдвиженцев также больше. Однако питерский горизбирком столкнулся в валом жалоб на работу окружных комиссий. По данным на 30 июля, было отменено 282 незаконных решения избирательных комиссий муниципальных образований об отказе в регистрации (в 11,5 раза больше, чем в 2014 году).

В Москве ситуация иная. Решения ОИК по подписям пересматривались, если удавалось подтвердить данные. Памфилова не раз заявляла о своей озабоченности жалобами оппозиционных кандидатов на произвол окружных избирательных комиссий. И напоминала, что любые сомнения комиссий в подлинности подписей граждан следует трактовать "в пользу кандидатов".