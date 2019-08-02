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РИА Новости

Порошенко заявил о разрушении "плана Москвы по уничтожению Украины"

00:34
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© РИА Новости / РИА НовостиПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / РИА Новости
Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Киев смог разрушить "план Москвы по уничтожению Украины", заявил бывший президент страны Петр Порошенко в Facebook.
"Подчеркиваю, что мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за революцию достоинства. Мы сейчас другое государство", — написал он.
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Порошенко также добавил, что не согласен с тем, что время его правления было поражением для Украины.
Ранее он заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.
В России же с высказыванием Порошенко не согласились. Так, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявил, что экс-президент Украины был "торпедой", годами топившей соглашения.
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