Российский сенатор назвал Порошенко торпедой, "топившей" Минские соглашения

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко был главной торпедой, годами "топившей" Минские соглашения, поэтому его заявления о непосредственном участии в написании их текста сильно преувеличены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.

"Допустим (что Порошенко писал текст минских соглашений). Тогда как понять, что именно Порошенко стал главной торпедой, которая годами топила минские соглашения?" - сказал Морозов.

Кроме того, отметил сенатор, трудно поверить в такую технологию написания подобных документов.