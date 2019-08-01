Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T22:24Z
https://ria.ru/20190801/1557093491.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155270/65/1552706570_0:73:2620:1547_1036x0_80_0_0_7610ca8c1b19c0310b6afee5c48e8555.jpg
РИА Новости

Российский сенатор назвал Порошенко торпедой, "топившей" Минские соглашения

Вчера, 22:24
1195
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко . Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко был главной торпедой, годами "топившей" Минские соглашения, поэтому его заявления о непосредственном участии в написании их текста сильно преувеличены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
"Допустим (что Порошенко писал текст минских соглашений). Тогда как понять, что именно Порошенко стал главной торпедой, которая годами топила минские соглашения?" - сказал Морозов.
Кроме того, отметил сенатор, трудно поверить в такую технологию написания подобных документов.
"Мой опыт подсказывает, что это практически невозможно без участия экспертов и огромной предварительной проработки. Похоже, сильно преувеличил, как всегда, свою роль Пётр Алексеевич", - подчеркнул Морозов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
12210001
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеОлег МорозовСовет Федерации РФУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко
Порошенко заявил о разрушении "плана Москвы по уничтожению Украины"
РИА
Новости
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
В Сети высмеяли решение Ляшко и Кличко объединиться против Зеленского
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Россия пообещала не допустить "спокойствия" боевиков в Идлибе
Андрей Богдан
СМИ сообщили подробности отставки главы офиса Зеленского
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп назвал разговор с Путиным хорошим
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
Глава "Нафтогаза" обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Украинские СМИ назвали идеального для США главу офиса Зеленского
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Монумент Независимости Украины в Киеве
Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут "доиграться"
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018
Россия воспользовалась слабостью Трампа, пишет Foreign Policy
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс посетила инновационный центр Сколково
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Значительное число бродячих и уличных собак больны заразным раком CTVT
Генетики выяснили, как возник "бессмертный" заразный рак собак
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери. Архивное фото
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Кондолиза Райс. Архивное фото
Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
09:13Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке
09:13Жителей Удмуртии предупредили о медведе, разоряющем ульи
09:11Глава Южной Кореи раскритиковал решение Японии усилить торговые ограничения
09:07Во Владикавказе в цехе по обработке шерсти до пожара произошел взрыв
09:04Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет
09:03Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
09:02После развала ДРСМД надо продлить СНВ-3, считает эксперт
09:01Постпред Сирии в ООН отказался комментировать вступление перемирия в Идлибе
09:00В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия со стороны ВСУ за сутки
08:55Greenpeace не нашел нарушений в транспортировке косаток в Хабаровск
08:52Сломался самый старый спутник системы ГЛОНАСС
Лента новостейМолния