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РИА Новости

Порошенко заявил, что вместе с Меркель лично писал текст Минских соглашений

Вчера, 16:35
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВстреча нормандской четверки в Минске
Встреча нормандской четверки в Минске
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Встреча нормандской четверки в Минске. Архивное фото
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений.
В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению Минских соглашений.
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"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель... Мы вдвоем писали", - сказал Порошенко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Порошенко также сообщил, что вопрос Минских соглашений осенью 2014 года решался на саммите НАТО в Уэльсе. "Пятого сентября… скоро будет пятилетие (Минских соглашений - ред.). Он решался не в Минске. Пятого сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать (их - Прим. ред.)", — сказал Порошенко.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоАнгела МеркельВ мире
Популярные комментарии
А кто диктовал?)
1 августа, 16:41
llevone2017
950000
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