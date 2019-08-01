Порошенко заявил, что вместе с Меркель лично писал текст Минских соглашений

КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений.
В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению Минских соглашений.
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"Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель... Мы вдвоем писали", - сказал Порошенко в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Порошенко также сообщил, что вопрос Минских соглашений осенью 2014 года решался на саммите НАТО в Уэльсе. "Пятого сентября… скоро будет пятилетие (Минских соглашений - ред.). Он решался не в Минске. Пятого сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать (их - Прим. ред.)", — сказал Порошенко.