Порошенко заявил, что вместе с Меркель лично писал текст Минских соглашений

В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению Минских соглашений.

Порошенко также сообщил, что вопрос Минских соглашений осенью 2014 года решался на саммите НАТО в Уэльсе. "Пятого сентября… скоро будет пятилетие (Минских соглашений - ред.). Он решался не в Минске. Пятого сентября решалось в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать (их - Прим. ред.)", — сказал Порошенко.