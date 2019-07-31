Сотрудники "Амурской авиабазы" помогли корове спастись из зоны паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники "Амурской авиабазы" нашли необычный способ эвакуации коровы из зоны паводка: они привязали к ее рогам веревку и помогли переплыть в безопасное место.

Видео спасения опубликовано в аккаунте министерства лесного хозяйства Амурской области в Instagram . На кадрах видно, что один из спасателей находился в моторной лодке и все время придерживал корову, которая плыла рядом.

"Сотрудники "Амурской авиабазы" помогают пострадавшим от паводка жителям собрать свое хозяйство. Таким необычным способом из подтопленного села была возвращена владельцам корова. При перевозке животное не пострадало", - говорится в комментарии министерства.

Заместитель руководителя ГУМЧС по Амурской области Денис Вайда рассказал журналистам, что в населенных пунктах заранее проводится оповещение о возможном подтоплении и необходимости эвакуироваться. "Рассказываем, куда необходимо угонять скот, отведены были специальные места", - пояснил Вайда.

Замминистра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов в свою очередь отметил, что из Норского государственного природного заповедника вывезли животных, которые находились в вольерах и клетках. "Тех, кто был в клетках, тех вывезли, спасли, тех, кого (в заповеднике) лечили, откармливали. А дикие звери, которые там жили, ушли сами. Каких-то сигналов о том, что вместе с водой проходящей были замечены трупы диких животных в Селемджинском районе (где находится заповедник), у нас нет", - рассказал он.