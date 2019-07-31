Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T18:19Z
https://ria.ru/20190731/1557054576.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147259/88/1472598892_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_257c5d426836aad258e63d5552ae9c66.jpg
РИА Новости

Сотрудники "Амурской авиабазы" помогли корове спастись из зоны паводка

Вчера, 18:19
214
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКорова
Корова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Корова. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл - РИА Новости. Сотрудники "Амурской авиабазы" нашли необычный способ эвакуации коровы из зоны паводка: они привязали к ее рогам веревку и помогли переплыть в безопасное место.
Видео спасения опубликовано в аккаунте министерства лесного хозяйства Амурской области в Instagram. На кадрах видно, что один из спасателей находился в моторной лодке и все время придерживал корову, которая плыла рядом.
"Сотрудники "Амурской авиабазы" помогают пострадавшим от паводка жителям собрать свое хозяйство. Таким необычным способом из подтопленного села была возвращена владельцам корова. При перевозке животное не пострадало", - говорится в комментарии министерства.
Заместитель руководителя ГУМЧС по Амурской области Денис Вайда рассказал журналистам, что в населенных пунктах заранее проводится оповещение о возможном подтоплении и необходимости эвакуироваться. "Рассказываем, куда необходимо угонять скот, отведены были специальные места", - пояснил Вайда.
Спасение детеныша нерпы в Магадане
25 апреля, 09:05
В Магадане спасли детеныша нерпы
Замминистра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов в свою очередь отметил, что из Норского государственного природного заповедника вывезли животных, которые находились в вольерах и клетках. "Тех, кто был в клетках, тех вывезли, спасли, тех, кого (в заповеднике) лечили, откармливали. А дикие звери, которые там жили, ушли сами. Каких-то сигналов о том, что вместе с водой проходящей были замечены трупы диких животных в Селемджинском районе (где находится заповедник), у нас нет", - рассказал он.
По данным правительства Приамурья, число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в регионе за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30. Подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог. Без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения - 15 населенных пунктов (их число за сутки уменьшилось на два). Эвакуированы 2363 человека, в том числе 753 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 549 человек, из них 236 детей, по родственникам - 1814 человек, из них 517 детей.
Гималайский медвежонок. Архивное фото
17 апреля, 04:39
В Приморье полицейские нашли у дороги коробку с гималайским медвежонком
800000
Обсудить 0
Амурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Военные доставили детское питание для десятимесячного ребенка в Тулун
РИА
Новости
Лесной пожар в Красноярском крае. 31 июля 2019
В Минобороны назвали сроки создания авиагруппировки в Красноярском крае
Лесной пожар в Красноярском крае
Минобороны проработает взаимодействие с МЧС в Красноярском крае
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в Хельсинки
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
Медведев поручил объединить усилия МЧС и Минобороны при тушении пожаров
Борщевик
В Союзе пчеловодов рассказали о связи борьбы с борщевиком с гибелью пчел
Американский писатель Джон Стейнбек
В США впервые опубликовали рассказ Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и г. Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры
Медведев прибыл в Красноярск
Тушение лесных пожаров в Якутии
В МЧС разъяснили механизм введения режима ЧС из-за лесных пожаров
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
Москва-река
Среда в Москве стала самым холодным днем июля
Кабул
Афганистан сформировал делегацию для переговоров с талибами
Нур-Султан
Российская делегация прибыла в Нур-Султан на переговоры по Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
23:59США будут принимать решение о допуске Зарифа на мероприятия ООН по ситуации
23:52Патриарх Кирилл выпил чаю с односельчанами своего деда в Мордовии
23:45США заявили, что не считают главу МИД Ирана приоритетным контактом
23:37Стало известно имя лошади, подаренной главой Монголии сыну Трампа
Лента новостейМолния