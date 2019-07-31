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РИА Новости
Война в Сирии

Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии

Вчера, 13:33
15442
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
"Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой "Белых касок", процитировав данные российского Минобороны", — говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что замороженный аккаунт еще не был верифицирован.
"Это только доказывает, что "обычные" аккаунты не имеют права иметь отличающуюся точку зрения", — добавили российские дипломаты.
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В МИД России блокировку аккаунта назвали проявлением цензуры и "грубым нарушением свободы слова" со стороны администрации соцсети.
Москва призвала Twitter разблокировать учетную запись посольства.

Заявление Генштаба

Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской 29 июля сообщил, что "Белые каски" снимают постановочные кадры об "ударах ВКС России по гражданским объектам" в идлибской зоне деэскалации.
Как отметил генерал, террористы используют эту дезинформацию для дискредитации действий России.
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Что известно о "Белых касках"

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности. Однако в Сети появляются записи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные сюжеты, нанося грим "пострадавшим" и диктуя, что те должны говорить.
Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.
В российском МИД считают деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В частности, на них Москва возлагает ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле сторонники "Аль-Каиды"*.
В октябре 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Euronews отметил, что, по данным Москвы, Запад пришел в ужас от личных дел членов организации, поэтому их "уже боятся там принимать". Глава российской дипломатии подчеркнул, что "Белые каски" связаны с группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Анатолий Антонов
29 апреля, 17:28
Посол России в США предупредил о новых провокациях "Белых касок" в Сирии
305272115736
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Война в СирииСирияРоссияTwitterВ мире
Популярные комментарии
Заблокируйте Twitter на территории России и все вопросы отпадут сами собой. Проблем-то?.. И пусть дерьмократические государства пишут сами себе сказки на ночь...
31 июля, 13:43
Aaz1970
151300010
западные соцсети это инструмент для спецслужб ничего со свободой слово не имеет
31 июля, 13:43
Армен Манукян
11511005
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