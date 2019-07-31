МИД призвал Twitter немедленно разблокировать аккаунт посольства в Сирии

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва рассматривает блокировку аккаунта посольства РФ в Сирии как цензуру и нарушение свободы слова со стороны Twitter, сообщило министерство иностранных дел России.

"Официальный аккаунт посольства России в Сирии был заблокрован вчера без каких-либо объяснений. Мы считаем это цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети", - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.