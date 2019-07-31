Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T14:20Z
https://ria.ru/20190731/1557042222.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152717/90/1527179098_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_f8041bb1851d0e150b0d12c6bd3f1e7e.jpg
РИА Новости

МИД призвал Twitter немедленно разблокировать аккаунт посольства в Сирии

Вчера, 14:20
996
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москва рассматривает блокировку аккаунта посольства РФ в Сирии как цензуру и нарушение свободы слова со стороны Twitter, сообщило министерство иностранных дел России.
"Официальный аккаунт посольства России в Сирии был заблокрован вчера без каких-либо объяснений. Мы считаем это цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети", - говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.
Москва также призывает Twitter разблокировать аккаунт посольства.
Ранее дипмиссия РФ в ЮАР сообщила, что сервис микроблогов Twitter приостановил действие аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации "Белые каски".
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 08:48
Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
3730004
Обсудить 1
МИД РФСирияРоссияTwitterВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
РИА
Новости
Немецкие дипломаты в Рамалле извинились за лайки под антисемитскими постами
Официальная резиденция президента США - Белый дом
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов
Военнослужащие на церемонии перезахоронения солдат, погибших в сражении при Бродах в июле 1944 года, в селе Красное Золочевского района Львовской области
"Унылый и позорный бой". Чем гордятся украинские националисты
Ракетный комплекс Искандер-М
Посол Швеции не смог объяснить, каким образом Россия нарушает ДРСМД
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла во время встречи в Бангкоке. 31 июля 2019
Лавров ожидает визит премьера Малайзии на ВЭФ-2019
Президент России Владимир Путин
Путин утвердил поручения по господдержке лиц с выдающимися способностями
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в Ставрополе. 12 июля 2019
Медведев предложил пересмотреть нормативы о "зонах контроля при пожарах"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Джонсон пообещал Северной Ирландии не нарушать Белфастское соглашение
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел Россия-АСЕАН в Бангкоке
Лавров отметил усиление практической кооперации России и АСЕАН
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
00:17На сайте Минобороны появился раздел к 75-летию освобождения Каунаса
Лента новостейМолния