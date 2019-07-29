В Генштабе рассказали о попытках дискредитировать действия России в Сирии

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Террористы развязали кампанию по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации, ВКС РФ обвиняют в "ударах по мирным жителям", заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"В последнее время со стороны террористов и обеспечивающих их деятельность организаций развязана дезинформационная кампания по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации. Утверждается, что российская авиация якобы наносит удары по мирным жителям и социально значимым объектам", - сказал Рудской.