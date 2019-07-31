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РИА Новости

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

00:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний, которая затронет, в частности, железнодорожного оператора, почту и банки.
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"Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились", — сказал Гончарук.
Он добавил, что в сентябре Киев также планирует заключить с МВФ новое соглашение взамен существующего, срок действия которого истекает в конце года. Также власти планируют сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли, а после переговоров со Всемирным банком будет решено, смогут ли иностранцы покупать землю, или же объем ее продаж ограничат. Вклад отмены моратория на продажу земель в рост ВВП оценивается в порядка 0,5-3 процента.
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией. Соратник президента Дмитрий Разумков также говорил о необходимости снятия моратория на продажу земли, который действует на Украине уже 14 лет.
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00:49Москвичей пригласили на день рождения панд Жуи и Диндин
00:45Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
00:42В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
00:35В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
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