В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний, которая затронет, в частности, железнодорожного оператора, почту и банки.
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"Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились", — сказал Гончарук.
Он добавил, что в сентябре Киев также планирует заключить с МВФ новое соглашение взамен существующего, срок действия которого истекает в конце года. Также власти планируют сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли, а после переговоров со Всемирным банком будет решено, смогут ли иностранцы покупать землю, или же объем ее продаж ограничат. Вклад отмены моратория на продажу земель в рост ВВП оценивается в порядка 0,5-3 процента.