В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

"Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились", — сказал Гончарук.

Он добавил, что в сентябре Киев также планирует заключить с МВФ новое соглашение взамен существующего, срок действия которого истекает в конце года. Также власти планируют сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли, а после переговоров со Всемирным банком будет решено, смогут ли иностранцы покупать землю, или же объем ее продаж ограничат. Вклад отмены моратория на продажу земель в рост ВВП оценивается в порядка 0,5-3 процента.