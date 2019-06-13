В партии Зеленского призвали снять запрет на продажу земли

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что на Украине нужно снять мораторий на продажу земли, его команда уже готовит соответствующую законодательную базу.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу. Ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

"Рынок земли нужно будет открывать. Мораторий накладывается из года в год, потому что это выгодно. Нужно, чтобы собственники земли могли ею пользоваться. Появится законодательная база. Парни сейчас работают над этим. С одной стороны необходимо защитить национальные интересны, а с другой – собственника", - цитирует Разумкова в четверг телеканал "112. Украина".

В феврале экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.