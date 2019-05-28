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РИА Новости

Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины

Вчера, 20:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского
Выступление президента Украины Владимира Зеленского
© РИА Новости / Стрингер
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского . Архивное фото
КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заверил представителей миссии Международного валютного фонда, что Украина останется партнером, который выполняет свои обязательства, он также выразил надежду, что парламент нового созыва обеспечит основу для получения следующего транша от МВФ.
Во вторник Зеленский встретился с миссией МВФ, которая работает на Украине. В переговорах также приняли участие глава Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.
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"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда являлся надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке. Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которых граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.
Он также сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности. "На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект, очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент", - добавил Зеленский.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного транша от МВФ в мае, затем замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова называла более поздний срок - июнь.
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