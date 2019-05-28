Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заверил представителей миссии Международного валютного фонда, что Украина останется партнером, который выполняет свои обязательства, он также выразил надежду, что парламент нового созыва обеспечит основу для получения следующего транша от МВФ.

Во вторник Зеленский встретился с миссией МВФ, которая работает на Украине. В переговорах также приняли участие глава Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда являлся надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке. Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которых граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Он также сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности. "На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект, очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент", - добавил Зеленский.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.