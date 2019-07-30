Украине никогда не удастся вернуть Крым, заявили в Совфеде

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым под свою юрисдикцию, к какой бы международной помощи и посредникам она ни прибегала.

Ранее "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил, что украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. По его мнению, к обсуждению статуса российского полуострова следует подключить страны-участницы "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма.

"Подобные идеи могут исходить либо от фантазера, либо от дилетанта в международной политике. Российский статус Крыма уже никогда не изменится, ни при каких условиях и ни при какой помощи, в том числе от США или Турции", - сказал РИА Новости Цеков.

Сенатор подчеркнул, что киевским властям, куда правильнее было бы инициировать восстановление нормальных отношений с Россией и крымчанами.

"Диалог нужно вести исключительно в ключе восстановления нормальных отношений с Россией при сохранении российского статуса Крыма", - сказал сенатор.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что под новыми площадками переговоров Украина подразумевает доминирование только своей точки зрения, все остальные мнения заранее считаются ошибочными.