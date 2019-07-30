Украине никогда не удастся вернуть Крым, заявили в Совфеде

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым под свою юрисдикцию, к какой бы международной помощи и посредникам она ни прибегала.
Ранее "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил, что украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму. По его мнению, к обсуждению статуса российского полуострова следует подключить страны-участницы "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма.
"Подобные идеи могут исходить либо от фантазера, либо от дилетанта в международной политике. Российский статус Крыма уже никогда не изменится, ни при каких условиях и ни при какой помощи, в том числе от США или Турции", - сказал РИА Новости Цеков.
Сенатор подчеркнул, что киевским властям, куда правильнее было бы инициировать восстановление нормальных отношений с Россией и крымчанами.
"Диалог нужно вести исключительно в ключе восстановления нормальных отношений с Россией при сохранении российского статуса Крыма", - сказал сенатор.
В свою очередь, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что под новыми площадками переговоров Украина подразумевает доминирование только своей точки зрения, все остальные мнения заранее считаются ошибочными.
"Поэтому создание новой переговорной площадки украинского формата будет подразумевать либо сдачу Крыма и Донбасса, либо будет признано неправильной и недемократичной", - сказал Бальбек.